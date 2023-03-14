مصدر أمني أردني ينفي أنباء تدهور صحة باسم عوض الله

نفى مصدر أمني أردني الأنباء المتداولة عن تدهور صحة باسم عوض الله، رئيس الديوان الملكي الأردني السابق، الذي يقضي عقوبة السجن بتهمة التآمر على المملكة وإثارة الفتنة.

ورد المصدر الأمني الأردني، في تصريح لوسائل إعلام أمريكية، على ادعاءات مايكل جيه سوليفان، محامي باسم عوض الله، بتدهور صحة الأخير، ما استدعى نقله للمستشفى بعد إضراب عن الطعام لمدة 3 أسابيع.

وأكد المصدر الأمني أن عوض الله "يتمتع بصحة جيدة"، ووصف الادعاءات حول إضرابه عن الطعام لمدة 3 أسابيع بأنها "غير دقيقة".

وأكد أن "باسم عوض الله تم نقله إلى المستشفى بناء على توصية الفريق الطبي، وخرج لاحقا بعد تلقيه العلاج اللازم، وهو في حالة جيدة، ويشرب السوائل بانتظام".

وأوضح المصدر أن ذلك تم "وفقا للوائح إدارة مراكز إعادة التأهيل والإصلاح، التي تنص على نقل المحتجزين الذين يحتاجون إلى رعاية طبية إلى المستشفى".

يشار إلى أن باسم عوض الله اعتقل في أبريل/نيسان 2021، وحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما بتهمة "التحريض ضد الدولة وإثارة الفتنة".