"الصندوق الأسود".. مقتل الصنعاني القيادي البارز في تنظيم القاعدة باليمن

قالت مصادر مطلعة إن أحد أخطر قيادات تنظيم القاعدة في اليمن اغتيل، مساء الاثنين، على يد مسلح مجهول، شرقي محافظة مأرب، في عملية هي الثانية من نوعها التي تستهدف قيادات التنظيم من قبل مجهولين، في غضون بضعة أشهر.

وقالت مصادر خاصة لـ"إرم نيوز" إن مسلحا مجهولا يستقل سيارة أطلق النار من سلاحه الشخصي على شخصين يستقلان دراجة نارية قرب سوق منطقة الصمدة، شرقي محافظة مأرب، ما أدى إلى مصرعهما.

وبحسب المصادر، تبيّن أن القتيلين المستهدفين هما عنصران في القاعدة، أحدهما القيادي في التنظيم عبد الواسع الصنعاني، فيما تشير المصادر إلى أن المسلح تمكّن من الفرار من المنطقة عقب إطلاق النار.

وأكد الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية الأصولية، محمد بن فيصل، أن القيادي البارز في تنظيم القاعدة، المدعو عبد الواسع الصنعاني، قتل برصاص مسلحين مجهولين بوادي عبيدة، شرقي مأرب.

وقال بن فيصل في تدوينة على منصة "إكس" إن "الصنعاني يعدّ أحد أبرز قيادات الجهاز الأمني لدى التنظيم، وسبق أن تقلّد منصب أمير منطقة "قيفة" بمحافظة البيضاء وسط البلاد، ويصفه البعض بالصندوق الأسود".

وتأتي عملية اغتيال الصنعاني ومرافقه بعد أشهر من مقتل القيادي آخر في التنظيم يدعى فواز القصيمي، الذي يعدّ أحد خبراء المتفجرات لدى القاعدة، في حادثة مشابهة على يد مسلح مجهول يستقل سيارة، في ذات المنطقة، شرقي مأرب.