"يديعوت أحرونوت": نصر الله تعهد للسنوار بالسيطرة على الجليل

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الأربعاء، إنها حصلت على نسخة من وثيقة عثر عليها الجيش الإسرائيلي في مدينة خان يونس، تتحدث عن تعهد ميليشيا حزب الله لحركة حماس بشن هجوم متزامن مع "طوفان الأقصى"، يهدف للسيطرة على الجليل.

وأضافت الصحيفة، أن الوثيقة أظهرت تلقي زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار، تعهدًا من الأمين العام لميليشيا حزب الله حسن نصر الله، بفتح جبهة جنوب لبنان فور بدء هجوم "طوفان الأقصى" في الـ 7 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وذكرت أن "السنوار أكد لقيادات ميدانية بالحركة أن حزب الله سيشارك في ما سمّاه مشروع التحرر الأكبر، بالتزامن مع الهجوم على مستوطنات غلاف غزة".

واعتبرت الصحيفة، أن "الخطة الأصلية كانت تُنذر بكارثة كبرى لإسرائيل؛ إذ كان من المفترض أن ينقض حزب الله بنفس وتيرة هجوم حماس، على مستوطنات الجليل، ويضع الجيش الإسرائيلي في حرب على جبهتين كاملتين، ستكون شرارة البدء فيهما هو هجوم حماس".