"يديعوت أحرونوت": نصر الله تعهد للسنوار بالسيطرة على الجليل
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الأربعاء، إنها حصلت على نسخة من وثيقة عثر عليها الجيش الإسرائيلي في مدينة خان يونس، تتحدث عن تعهد ميليشيا حزب الله لحركة حماس بشن هجوم متزامن مع "طوفان الأقصى"، يهدف للسيطرة على الجليل.
وأضافت الصحيفة، أن الوثيقة أظهرت تلقي زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار، تعهدًا من الأمين العام لميليشيا حزب الله حسن نصر الله، بفتح جبهة جنوب لبنان فور بدء هجوم "طوفان الأقصى" في الـ 7 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وذكرت أن "السنوار أكد لقيادات ميدانية بالحركة أن حزب الله سيشارك في ما سمّاه مشروع التحرر الأكبر، بالتزامن مع الهجوم على مستوطنات غلاف غزة".
واعتبرت الصحيفة، أن "الخطة الأصلية كانت تُنذر بكارثة كبرى لإسرائيل؛ إذ كان من المفترض أن ينقض حزب الله بنفس وتيرة هجوم حماس، على مستوطنات الجليل، ويضع الجيش الإسرائيلي في حرب على جبهتين كاملتين، ستكون شرارة البدء فيهما هو هجوم حماس".
السيطرة على الجليل
وأشارت إلى أن "ما ورد في الوثيقة يؤكد أن التكهنات والتحليلات التي كانت ترى أن السنوار تطلع لحدوث ذلك كانت واقعية وصحيحة، بل إن زعيم حماس عوَّل على هجوم حزب الله المتزامن وتلقى تعهدًا من نصر الله".
العثور على الوثيقة، كما تزعم الصحيفة، جاء خلال عمليات قام بها الجيش في خان يونس، حيث عثر على كمية كبيرة من الوثائق التي تكشف "أسرار طوفان الأقصى"، وأن الأساس الذي عمل عليه هو أن "المحور الشيعي (إيران- حزب الله) لن يبقى بِمَعزل"، على حد قولها.
ووفق الصحيفة، فقد كتب السنوار لعناصر الحركة: "حصلنا على تعهد بأن محور المقاومة سيشارك في مشروع التحرر الأكبر، في ظل تطابق الأهداف التي نعمل من أجلها".
وتابعت أن وثيقة أخرى عُثِر عليها تؤكد أن السنوار عاد وشدَّد على تعهد نصر الله قبل بدء الهجوم على مستوطنات الغلاف، وأن عملية "طوفان الأقصى" ستتزامن مع عملية سيشنها حزب الله تحت عنوان "احتلال الجليل".
ساعات مصيرية
وأردفت الصحيفة، أن "إيران وحزب الله في النهاية "خيَّبا آمال زعيم حماس، مع أن الميليشيا اللبنانية دفعت بكتائب صغيرة من قوة الرضوان على امتداد الحدود مع إسرائيل، من رأس الناقورة غربًا إلى هار دوف شرقًا، وكانت في وضعية جهوزية لغزو الشمال الإسرائيلي على المدى الفوري".
وأشارت إلى أن "الأمين العام لحزب الله لم يعلم الموعد الدقيق لهجوم حماس، ومن ثم لم يصدر أوامر بشكل فوري، حين نما إلى علمه أن حماس هاجمت المستوطنات، وبذلك لم تصدر أوامر بدء الهجوم من الشمال بالسرعة التي أرادها السنوار".
وخلال 24 ساعة من هجوم حماس، هرعت القوات النظامية والاحتياطية الإسرائيلية إلى مواقعها في الشمال، وهي الساعات التي وصفتها الصحيفة بـ "المصيرية"، وتمركزت عند خطوطها الدفاعية.
وفسرت الصحيفة عدم الاستجابة السريعة من جانب حزب الله، بأن الميليشيا أرادت الانتظار لرؤية مدى نجاح هجوم حماس، وبعد أن دققت في تبعاتها وحجمها، كان الجيش تواجد في الشمال بالشكل الذي حال دون تطبيق خطة "احتلال الجليل".