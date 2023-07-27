"الدعم السريع" تعلن تنفيذ عملية "مباغتة" داخل معسكر كرري
أعلن الدعم السريع في السودان، اليوم الخميس، تنفيذ قواته الخاصة مهمة عسكرية "مباغتة" داخل المنطقة العسكرية كرري بأم درمان.
وتدير قوات الجيش عملياتها العسكرية الرئيسة خاصة سلاح الطيران من قاعدة وادي سيدنا العسكرية.
وأضافت "الدعم السريع" في بيان، "تمكن أشاوس القوات الخاصة من تدمير 3 طائرات حربية ومخازن للأسلحة والمعدات الحربية والمؤن ومقتل وجرح العشرات من قوات الانقلابيين وفلول النظام البائد". مشيرة إلى أن العملية المباغتة "أحدثت دمارًا وهلعًا في صفوف القوات الانقلابية"، وفق تعبير البيان.
وأعلنت تكثيف ما قالت إنها "عمليات خاطفة" في جميع مواقع قوات الجيش، التي صارت ـ بحسب البيان ـ أهدافًا مكشوفة لقوات الدعم السريع.
وكانت قوات الدعم السريع أعلنت قبل أيام، تنفيذ عملية خاصة داخل وادي سيدنا العسكرية بأم درمان أدت إلى تدمير 4 طائرات مقاتلة وعدد من المخازن العسكرية.
وتدخل المعارك بين قوات الجيش والدعم السريع شهرها الرابع وسط أوضاع إنسانية قاسية يعيشها السودانيون بين النزوح واللجوء ومقتل نحو 4 آلاف مدني منذ بدء المواجهات في أبريل/ نيسان الماضي.