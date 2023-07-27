"الدعم السريع" تعلن تنفيذ عملية "مباغتة" داخل معسكر كرري

وأضافت "الدعم السريع" في بيان، "تمكن أشاوس القوات الخاصة من تدمير 3 طائرات حربية ومخازن للأسلحة والمعدات الحربية والمؤن ومقتل وجرح العشرات من قوات الانقلابيين وفلول النظام البائد". مشيرة إلى أن العملية المباغتة "أحدثت دمارًا وهلعًا في صفوف القوات الانقلابية"، وفق تعبير البيان.

وأعلنت تكثيف ما قالت إنها "عمليات خاطفة" في جميع مواقع قوات الجيش، التي صارت ـ بحسب البيان ـ أهدافًا مكشوفة لقوات الدعم السريع.