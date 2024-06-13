الإفراج عن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك (صورة)

كشف مراسل "إرم نيوز" بأن السلطات الإسرائيلية، أفرجت اليوم الخميس، عن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان المنحل) عزيز الدويك، المعتقل منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد أن قضى نحو 8 أشهر في السجن.

وفي أول صورة له بعد الإفراج عنه، بدا الدويك في حالة هزال شديد.