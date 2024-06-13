الإفراج عن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك (صورة)
كشف مراسل "إرم نيوز" بأن السلطات الإسرائيلية، أفرجت اليوم الخميس، عن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان المنحل) عزيز الدويك، المعتقل منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد أن قضى نحو 8 أشهر في السجن.
وفي أول صورة له بعد الإفراج عنه، بدا الدويك في حالة هزال شديد.
واعتقل الدويك (75 عاما) في 17 أكتوبر الماضي، وصدر بحقه قرار اعتقال إداري لمدة 6 أشهر.
وكانت وكالة "الأناضول" نقلت في وقت سابق عن متحدث نادي الأسير الفلسطيني ماجد النجار، أن الدويك يمر بظروف صحية "صعبة جدا" في سجن النقب جنوبي إسرائيل.
وأضاف النجار وقتها أن الدويك "منذ اعتقاله، لا يتلقى العلاج الطبي المناسب".
وأشار إلى أنه "يعاني أيضا من الأنيميا (فقر الدم) ونقص الهيموغلوبين بسبب مرض السكري"، موضحا أنه سبق أن "أجرى عمليتي قسطرة وتفتيت لحصى الكلى".