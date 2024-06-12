مصر.. "سفاح التجمع" يفجّر مفاجأة في أولى جلسات محاكمته

فجّر كريم سليم، المعروف إعلاميًا بـ "سفاح التجمع" مفاجأة في أولى جلسات محاكمته في القضية التي أثارت الرأي العام في مصر.

وتراجع سليم عن اعترافاته السابقة بارتكابه جرائم القتل بحق عدد من السيدات بعد ممارسة العلاقة الجنسية معهن وسط طقوس سادية وتعذيب.

واستمعت محكمة جنايات القاهرة إلى أقوال المتهم بقتل 3 ضحايا حيث خرج خلال الجلسة من قفص الاتهام ووجهت له النيابة التهم المنسوبة إليه.

وأنكر "سفاح التجمع" جميع التهم الموجهة إليه أثناء الجلسة، فخاطبه القاضي قائلًا: "اعترفت في تحقيقات النيابة".

والتزم سليم الصمت ولم يجب عن سؤال القاضي عن قوله فيما هو منسوب إليه من قتل الضحايا داخل شقته، حتى أعاد القاضي السؤال فأجاب: "أنا مقتلتش حد".

وخلال الجلسة، وجهت النيابة إلى سليم تهم قتل 3 سيدات بعد تعذيبهن داخل غرفة معزولة من الصوت بشقته صممها خصيصا لضحاياه والتخلص من جثامينهن في صحراء مدينتي بورسعيد والإسماعيلية.

كما وجهت إليه تهمتي حيازة مواد مختلفة من المخدرات وإجبار ضحاياه على تعاطيها، وكذلك الاتجار بالبشر من خلال استغلال الضحايا في الدعارة وتصويرهن.