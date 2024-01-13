تقرير: "سي آي إيه" تزود إسرائيل بمعلومات عن قادة حماس والرهائن

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية وأمريكية، السبت، أن فريقاً تابعاً لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه"، كُلّف بمساعدة إسرائيل، من خلال تزويدها بالمعلومات لتحديد مواقع قادة حماس والأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

وبحسب تقرير لصحيفتي "يديعوت أحرونوت"، و"نيويورك تايمز"، فإن "قوة مهام خاصة جديدة تتبع الجهاز الاستخباري الأمريكي، أُسست بعد هجوم السابع من أكتوبر، تعمل على جمع معلومات من القطاع، حول مواقع اختباء قادة حماس، ومحاولة تحديد ومعرفة مواقع الأسرى وحالتهم الصحية والذهنية".

وأكدت مصادر إعلامية نشرت التقرير، أنها تستند إلى معلومات أدلت بها مصادر أمريكية رسمية، لم تذكرها، وأن المعلومات تذهب لإسرائيل في الوقت المناسب.

ويقف وراء تشكيل القوة، مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الذي أصدر تعليمات لوكالة الاستخبارات المركزية ولوزارة الدفاع (البنتاغون) بتأسيس قوة خاصة، وتكثيف عمليات جمع المعلومات الاستخبارية حول قادة حماس.