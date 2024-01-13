تقرير: "سي آي إيه" تزود إسرائيل بمعلومات عن قادة حماس والرهائن
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية وأمريكية، السبت، أن فريقاً تابعاً لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه"، كُلّف بمساعدة إسرائيل، من خلال تزويدها بالمعلومات لتحديد مواقع قادة حماس والأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.
وبحسب تقرير لصحيفتي "يديعوت أحرونوت"، و"نيويورك تايمز"، فإن "قوة مهام خاصة جديدة تتبع الجهاز الاستخباري الأمريكي، أُسست بعد هجوم السابع من أكتوبر، تعمل على جمع معلومات من القطاع، حول مواقع اختباء قادة حماس، ومحاولة تحديد ومعرفة مواقع الأسرى وحالتهم الصحية والذهنية".
وأكدت مصادر إعلامية نشرت التقرير، أنها تستند إلى معلومات أدلت بها مصادر أمريكية رسمية، لم تذكرها، وأن المعلومات تذهب لإسرائيل في الوقت المناسب.
ويقف وراء تشكيل القوة، مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الذي أصدر تعليمات لوكالة الاستخبارات المركزية ولوزارة الدفاع (البنتاغون) بتأسيس قوة خاصة، وتكثيف عمليات جمع المعلومات الاستخبارية حول قادة حماس.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه "من غير المعروف مدى فعالية المعلومات التي وصلت إسرائيل من القوة، ولاسيما وأن قادة حماس الكبار في القطاع لم يُقتَلوا أو يُعتَقلوا"، موضحة أنه "حتى فترة قريبة، كانت مصادر رسمية تؤكد أن الولايات المتحدة لا ترسل معلومات استخبارية لإسرائيل، ولم تكن لها صلة باغتيال صالح العاروري".
وأشارت أن "ثمة احتمالا بأن إسرائيل حصلت على معلومات بالفعل، لكنها لم تشأ أن تقتل قادة حماس ممن لهم صلة بمفاوضات الأسرى، وفيما يتعلق بقادة حماس الأقل أهمية، فقد امتنعت الاستخبارات الأمريكية عن تزويد إسرائيل بمعلومات بشأنهم".
ونقلت الصحيفة عن مصادر أمريكية، لم تُسمِّها، قولها إنهم "على قناعة بأن ضرب قادة حماس الصغار، الذين يحمل قتلهم احتمالا كبيرا لسقوط مدنيين، لا يُحقق الأهداف المنشودة، ولا سيما وأن بمقدور حماس استبدال أي منهم فور مقتله، كما أن الموقف الأمريكي ينص أن ضرب السكان المدنيين بكثافة، ضمن محاولات اغتيال قيادات صغرى بحماس سيحقق نتيجة عكسية؛ إذ سيدفع الأمر مواطنين آخرين للانضمام للقتال في صفوف حماس".
وبحسب "يديعوت أحرونوت"، فإنه بجانب القوة الخاصة التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية، زاد كل من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، ووزارة الدفاع الأمريكية، ووكالة استخبارات الدفاع DIA، من الجهود الاستخبارية ضد حماس، كالتحقيق مع مواطنين أمريكيين ربما تورطوا في نقل أموال للحركة.