الرئاسة الفلسطينية تطالب واشنطن بإيقاف "الجنون الإسرائيلي"

طالب الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، اليوم السبت، الإدارة الإدارة الأمريكية بأن تتحرك بشكل مختلف وجدي لوقف ما وصفه بـ"الجنون الإسرائيلي"، الذي أدى إلى توسع ساحات الحرب في المنطقة، ويمهد لحروب إقليمية مستمرة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضاف أن "الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح، ومحاولة تهجير المواطنين الفلسطينيين، لا يعفيان الإدارة الأميركية من المسؤولية".

وقال أبو ردينة إن المطلوب من الإدارة الأمريكية "إجبار الجيش الإسرائيلي على وقف مجازر الإبادة التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني، وآخرها ما حصل اليوم في مدينة رفح، وذهب ضحيتها 25 قتيلا وعشرات الجرحى"، منوها إلى أن "المجازر ستدفع الأمور إلى حافة الهاوية".

ولفت أبو ردينة إلى أن "التزامن المشبوه وغير المسبوق لمستوى التصعيد الإسرائيلي، مع شن حملة مسعورة للمس بالقرار الوطني الفلسطيني المستقل، والمس بالأجندة الفلسطينية، تشكل محاولة للتهرب من وقف الحرب، وتنفيذ قرارات مجلس الامن ومبادرة السلام العربية".

ودعا أبو ردينة العالم إلى "الوقوف صفا واحدا، لوقف العدوان الإسرائيلي وشلال الدم الفلسطيني ووقف التهجير".