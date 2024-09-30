نيويورك تايمز: إسرائيل تعلم مكان نصر الله "منذ أشهر"

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن إسرائيل كانت على علم بمكان الأمين العام لميليشيا حزب الله حسن نصر الله قبل أشهر من شن الضربة التي قتلته.

وأكدت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" من جانبها، أن اغتيال نصر الله، جاء تتويجا لسلسلة من الهجمات ضد القيادة العليا للتنظيم ومخابئ الأسلحة الرئيسة، استنادا إلى معلومات استخباراتية جُمعت خلال عقود من الزمن.

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وأضافت في تقرير نشرته، اليوم الاثنين، أن "حزب الله" يواجه الآن تحديات جمّة تتمثل في التصدي للاختراقات في صفوفه التي ساعدت إسرائيل على تدمير مواقع أسلحته وتفخيخ أجهزة اتصالاته، واغتيال زعيمه الذي ظل مكان وجوده محاطا بالسرية التامة طيلة سنوات.

وذكرت أن مصدرا "على دراية بطريقة التفكير الإسرائيلي" صرح قبيل ساعات من الضربة، بأن إسرائيل ظلت لمدة 20 عاما تركز جهودها الاستخباراتية على حزب الله، وكان بمقدورها استهداف نصر الله إذا أرادت ذلك في حينه، حتى لو كان في المقر الرئيس لمنظمته.

وأوضح مسؤولان إسرائيليان، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ودائرته المقربة من الوزراء أعطوا الضوء الأخضر يوم الأربعاء بالهجوم، الذي نُفِّذ بينما كان نتنياهو في نيويورك لمخاطبة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وزراء عارضوا عملية الاغتيال

ولطالما تجنب نصر الله الظهور العلني منذ حرب لبنان الثانية عام 2006، فقد كان "يقظا" لفترة طويلة، وكانت تحركاته مقيدة وكانت دائرة الأشخاص الذين يراهم صغيرة جدا، وفقا لمصدر مطلع على ترتيباته الأمنية، نسبت إليه الصحيفة الإسرائيلية القول إن الاغتيال يشير إلى أن عملاء لإسرائيل اخترقوا مجموعته.

وفي السياق ذاته، أوردت وكالة "رويترز" أن مصدرا أمنيا صرح لها قبل أسبوع بأن زعيم حزب الله كان أكثر حذرا منذ تفجيرات 17 سبتمبر/أيلول، خوفا من أن تحاول إسرائيل قتله، مشيرا إلى غيابه عن جنازة أحد القادة وتسجيله المسبق لخطاب بُث قبل أيام قليلة.

وذكر مسؤولون -لم تكشف الصحيفة الإسرائيلية عن أسمائهم- أن قرار ضرب نصر الله اتخذ في الأيام الأخيرة دون إخطار الولايات المتحدة به مسبقا، خشية أن تضيع الفرصة من إسرائيل لقتله.

القناة 12 الإسرائيلية قالت إن الولايات المتحدة شعرت بأنها تعرضت للتضليل بمجرد وقوع الضربة على نصر الله.

ووفقا للقناة، فإن بعض وزراء الحكومة الإسرائيلية عارضوا خطة استهداف نصر الله وذلك في اجتماع لمجلس الوزراء، من بينهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.