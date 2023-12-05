نتنياهو يتحدث عن "اعتداءات جنسية" على يد حماس.. وبايدن يطالب بإدانتها

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إنه سمع قصصا عن اعتداءات جنسية خلال اجتماع مع الرهائن الذين أعادتهم حماس خلال فترة الهدنة في غزة.

وقال في مؤتمر صحفي: "سمعت، وسمعتم أنتم أيضًا، عن اعتداءات جنسية وحوادث اغتصاب وحشية لا مثيل لها".

من جانبه، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى "إدانة العنف الجنسي المرتكب من قبل حماس"، بعد الاتهامات بوقوع عمليات اغتصاب وغيرها خلال هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر على إسرائيل، وهو أمر تنفي الحركة وقوعه.

وقال بايدن خلال تجمع انتخابي في بوسطن "لا يمكن للعالم غض النظر عما يحدث. يتعيّن علينا جميعا.. إدانة العنف الجنسي لإرهابيي حماس بقوة ومن دون مواربة".