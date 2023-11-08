واشنطن تعلن معارضتها "إعادة احتلال" غزة وتهجير الفلسطينيين

قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لا تدعم أي نقل قسري للفلسطينيين خارج غزة، أو احتلال طويل الأمد للقطاع المحاصر بعد الحرب.

وصرح فيدانت باتيل للصحافيين: "بشكل عام، لا نؤيد إعادة احتلال غزة ولا إسرائيل تؤيد ذلك"، مضيفاً: "وجهة نظرنا هي أن على الفلسطينيين أن يكونوا في مقدم هذه القرارات، وغزة هي أرض فلسطينية وستبقى أرضا فلسطينية".

جاء ذلك رداً على سؤال بشأن تعليقات أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقناة إيه.بي.سي التلفزيونية، قال فيها إن إسرائيل ستتولى "لأجل غير مسمى" المسؤولية الأمنية الشاملة عن القطاع الفلسطيني.

وقال نتنياهو: "عندما لا نتولّى هذه المسؤولية الأمنية، فإنّ ما نواجهه هو اندلاع إرهاب حماس على نطاق لا يمكننا تخيّله".