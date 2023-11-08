واشنطن تعلن معارضتها "إعادة احتلال" غزة وتهجير الفلسطينيين
قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لا تدعم أي نقل قسري للفلسطينيين خارج غزة، أو احتلال طويل الأمد للقطاع المحاصر بعد الحرب.
وصرح فيدانت باتيل للصحافيين: "بشكل عام، لا نؤيد إعادة احتلال غزة ولا إسرائيل تؤيد ذلك"، مضيفاً: "وجهة نظرنا هي أن على الفلسطينيين أن يكونوا في مقدم هذه القرارات، وغزة هي أرض فلسطينية وستبقى أرضا فلسطينية".
جاء ذلك رداً على سؤال بشأن تعليقات أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقناة إيه.بي.سي التلفزيونية، قال فيها إن إسرائيل ستتولى "لأجل غير مسمى" المسؤولية الأمنية الشاملة عن القطاع الفلسطيني.
وقال نتنياهو: "عندما لا نتولّى هذه المسؤولية الأمنية، فإنّ ما نواجهه هو اندلاع إرهاب حماس على نطاق لا يمكننا تخيّله".
لكن وزير الدفاع يواف غالانت قال، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل لن تحكم غزة بعد "هزيمة" حماس، كما لن تسمح للحركة بمواصلة سيطرتها على القطاع.
كما أعلنت الدول العربية رفضها لأي خطط إسرائيلية لتهجير سكان قطاع غزة أو الضفة الغربية، التي تشهد ارتفاعًا كبيرًا في هجمات المستوطنين على الفلسطينيين.
واحتلت إسرائيل قطاع غزة خلال حرب العام 1967 وبقيت فيه حتى عام 2005، حينما قامت بشكل أحادي بسحب قواتها وتفكيك المستوطنات.
وفي أعقاب ذلك، فرضت الدولة العبرية حصاراً على القطاع الذي بات منذ 2007 تحت السيطرة الكاملة لحركة حماس.
وتتواصل الحرب الإسرائيلية على غزة منذ السابع من الشهر الماضي، مخلفة أكثر من 35 ألف قتيل وجريح، رداً على هجوم لحماس قالت إسرائيل إنه أسفر عن 1400 قتيل.