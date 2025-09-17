إسرائيل.. صفارات إنذار قرب مطار رامون إثر تسلل مسيّرة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء، بأن صفارات الإنذار دوّت في محيط مطار رامون في إيلات، جنوبي البلاد، وذلك خشية تسلل طائرة مسيّرة حوثية إلى المنطقة.

ولم تذكر وسائل الإعلام مزيدا من التفاصيل.

واستهدف الحوثيون المدعومين من إيران الأسبوع الماضي المطار بطائرة مسيرة؛ ما أدى إلى تعليق الرحلات فيه لساعات.

وشنّت إسرائيل غارات على ميناء الحديدة في غرب اليمن الثلاثاء، بُعيد دعوتها لإخلاء الموقع الذي يسيطر عليه الحوثيون.

وكثف الجيش الإسرائيلي هجماته ضد ميليشيا الحوثيين المدعومين من إيران؛ ما أسفر عن مقتل العشرات الأسبوع الماضي في العاصمة صنعاء بعد اغتيال رئيس وزرائهم ونحو نصف أعضاء حكومتهم في أغسطس/ آب.

بعد ساعات قليلة من الغارات، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أطلق من اليمن بعد دوي صفارات الإنذار في القدس ومناطق أخرى.

وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجوم، قائلين إنهم نفذوه "بصاروخ بالستي فرط صوتي نوع فلسطين 2" استهدف هدفا حساسا في تل أبيب.

وتحدث الناطق باسم الحوثيين عن شن غارات بمسيّرات استهدفت مطار رامون في جنوبي إسرائيل.

منذ بدء الحرب في غزة، كثّف الحوثيون هجماتهم بالصواريخ والمسيّرات باتجاه إسرائيل، بالإضافة إلى هجمات على سفن تجارية يقولون إنها مرتبطة بها قبالة سواحل اليمن.