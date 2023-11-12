مقتل 13 فلسطينيا بضربة إسرائيلية في خان يونس

قال مسؤولون بقطاع الصحة في غزة اليوم الأحد، إن 13 فلسطينيا قُتلوا بضربة إسرائيلية على منزل في خان يونس.

وكانت قد حذَّرت منظمات دولية، من أن وضع مستشفيات غزة "كارثي" وينذر بجعلها "مشرحة"، بعد المعارك العنيفة التي تدور في محيطها بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس؛ ما يهدد حياة آلاف الفلسطينيين العالقين في تلك المستشفيات.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته البرية في شمال القطاع، إذ شدد الطوق وعمليات القصف قرب مستشفيات ومراكز صحية كانت تؤوي آلاف النازحين الهاربين من القصف في شمال غزة، وأبرزها مجمع الشفاء الطبي الأكبر في قطاع غزة.

