"لوموند": شكوك حول فاعلية الردع النووي البريطاني

أثار فشل بريطانيا للمرة الثانية في اختبار إطلاق صاروخي من إحدى غواصاتها، الشكوك في مدى فاعلية مشروع "ترايدنت" للردع النووي، بحسب تقرير لصحيفة "لوموند" الفرنسية.

ونقل التقرير عن صحيفة (ذا صن) البريطانية، أن البحرية الملكية فشلت، في 30 يناير/كانون الثاني، باختبار إطلاق صاروخي من إحدى غواصاتها النووية، قبالة سواحل فلوريدا.

ولفت التقرير إلى أن الصاروخ جزء من نظام ترايدنت الضروري للردع النووي الوطني، وفشلت عملية تشغيل مروحته في المرحلة الأولى بعد إطلاقه من الغواصة (HMS Vanguard)، وسقط في النهاية مرة أخرى في المحيط على بعد أمتار قليلة من السفينة.

ولم تنفِ وزارة الدفاع البريطانية، تقرير (ذا صن)، مؤكدة فاعلية الردع النووي للبلاد، وأن قدرات الغواصة لا تزال سليمة، لكنها أشارت إلى حالة "شذوذ" واجهها الصاروخ خلال الإطلاق.