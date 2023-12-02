أردوغان يرفض دعوات واشنطن لقطع العلاقات مع حماس
رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، دعوات الولايات المتحدة لقطع العلاقات مع حركة حماس، في ظل الحرب بينها وبين إسرائيل في قطاع غزة.
وكان وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، قد أعرب خلال زيارة لتركيا، هذا الأسبوع، عن قلق واشنطن "العميق" بشأن علاقات أنقرة مع حماس.
وأكد نيلسون أن الولايات المتحدة لم ترصد أي تدفقات مالية إلى الحركة الفلسطينية منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي اندلعت في أعقاب هجوم غير مسبوق شنته الحركة على إسرائيل، وأسفر عن مقتل 1200 شخص معظمهم من المدنيين، بحسب السلطات الإسرائيلية.
لكنه أشار إلى أن أنقرة سبق أن ساعدت "حماس" في الحصول على تمويل، ودعاها إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد التحويلات المستقبلية المحتملة للأموال.
وقال "أردوغان" إن واشنطن تدرك بأن تركيا، على عكس الولايات المتحدة، لا تعتبر حماس منظمة "إرهابية".
وقال في تصريحات وزعها مكتبه: "بادئ ذي بدء، حماس أمرٌ واقع في فلسطين، فهي حزب سياسي هناك، خاض الانتخابات كحزب سياسي وفاز فيها".
وأضاف: "نحن نطوّر ونصمّم سياستنا الخارجية في أنقرة بناءً على مصالح تركيا وتوقعات شعبنا فقط".
وتابع: "أنا متأكد من أن محاورينا يدركون الجهود المستمرة والمتوازنة للسياسة الخارجية التركية في مثل هذه الأزمات والصراعات الإنسانية".
وقصف الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي منذ انتهاء الهدنة مع حماس، التي سمحت بإطلاق سراح 80 من الرهائن الإسرائيليين مقابل 240 أسيرًا فلسطينيًا، بالإضافة إلى تسريع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
كما أفرجت حماس عن 25 رهينة إضافية من الأجانب لم يشملهم الاتفاق الأساسي.
وتوعدت إسرائيل بـ"القضاء" على حركة حماس، وشنت في أعقاب هجوم 7 أكتوبر قصفًا مكثفًا على غزة، ترافق في 27 تشرين الأول/أكتوبر مع عمليات برية واسعة داخل القطاع، ما أوقع أكثر من 15 ألف قتيل، معظمهم مدنيون، وبينهم أكثر من ستة آلاف طفل، وفق حكومة حماس.
وكان الرئيس التركي قد وصف إسرائيل عدة مرات بأنها "دولة إرهابية"، معتبرًا أن حماس "مجموعة تحرر" تقوم بالدفاع عن أرضها.
واستدعت تركيا سفيرها إلى إسرائيل بعد اندلاع الحرب، بينما سحبت الدولة العبرية في نهاية تشرين الأول/أكتوبر جميع دبلوماسييها من تركيا، بعد انتقادات لاذعة وجهها أردوغان الذي اتهم إسرائيل بارتكاب "جرائم حرب".