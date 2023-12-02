أردوغان يرفض دعوات واشنطن لقطع العلاقات مع حماس

رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، دعوات الولايات المتحدة لقطع العلاقات مع حركة حماس، في ظل الحرب بينها وبين إسرائيل في قطاع غزة.

وكان وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، قد أعرب خلال زيارة لتركيا، هذا الأسبوع، عن قلق واشنطن "العميق" بشأن علاقات أنقرة مع حماس.

وأكد نيلسون أن الولايات المتحدة لم ترصد أي تدفقات مالية إلى الحركة الفلسطينية منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي اندلعت في أعقاب هجوم غير مسبوق شنته الحركة على إسرائيل، وأسفر عن مقتل 1200 شخص معظمهم من المدنيين، بحسب السلطات الإسرائيلية.

لكنه أشار إلى أن أنقرة سبق أن ساعدت "حماس" في الحصول على تمويل، ودعاها إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد التحويلات المستقبلية المحتملة للأموال.

وقال "أردوغان" إن واشنطن تدرك بأن تركيا، على عكس الولايات المتحدة، لا تعتبر حماس منظمة "إرهابية".

وقال في تصريحات وزعها مكتبه: "بادئ ذي بدء، حماس أمرٌ واقع في فلسطين، فهي حزب سياسي هناك، خاض الانتخابات كحزب سياسي وفاز فيها".