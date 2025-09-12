إصابات خطيرة جراء عملية طعن غربي القدس (فيديو)

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الجمعة وقوع عدة إصابات بينها حالات خطيرة جراء عملية طعن بفندق في كيبوتس "تسوفا" غربي القدس.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية في بيان أن "حادث الطعن في فندق بمنطقة القدس تم بدوافع قومية".

وقالت القناة 14 العبرية، إن الشرطة الإسرائيلية تمكنت من القبض على المنفذ وباشرت فحص خلفية الهجوم.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن المشتبه به في حادثة الطعن عربي إسرائيلي.

والاثنين الماضي، تبنت حركة حماس، الهجوم الذي نفّذه مسلّحان في القدس الشرقية وأسفر عن مقتل ستة إسرائيليين.

وقالت حماس بعد الهجوم إن منفذيه هما مثنى ناجي عمر، ومحمد بسام طه"، وقد قتلا برصاص الشرطة الإسرائيلية بعد العملية.

ووصف البيان العملية بأنها "نوعية... ورسالة واضحة بأن كل محاولاتك (إسرائيل) الفاشلة لتجفيف منابع المقاومة، لن تعود عليك إلا بإراقة دماء جنود جيشك ومستوطنيك المجرمين من حيث لا تحتسب" وفق تعبيره.