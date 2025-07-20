الجيش الإسرائيلي يُعلن نقل لواء المظليين إلى الضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي، عن نقل قوات لواء المظليين إلى الضفة الغربية، بعد أن أنهت مهمتها في منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن قوات لواء المظليين أنهت مهمتها اليوم الأحد، في منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة، وانتقلت إلى الضفة الغربية.

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وأشار إلى أنه خلال قتال قوات لواء "المظليين" في خان يونس، "قضت على إرهابيين في مواجهات مباشرة وبالتعاون الوثيق مع سلاح الجو"، على حد تعبيره.

وذكر المتحدث العسكري أن قوات لواء المظليين "دمرت بنى تحتية إرهابية، شملت مباني عسكرية ومستودعات أسلحة وذخيرة ومتفجرات".

وأضاف: "كما دمرت القوات عدة ملاجئ تحت الأرض تستخدمها المنظمات الإرهابية في قطاع غزة"، بحسب ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن المتحدث العسكري.

ولفت إلى أنه "في إحدى العمليات، رصدت القوات إرهابيين من حماس، وحاصرتهم بسرعة. وتم القضاء على الإرهابيين قبل أن يتمكنوا من الاقتراب من القوات".

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وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه "سيواصل لواء المظليين مهمته التالية في قطاع يهودا والسامرة"، بالإشارة إلى الضفة الغربية.

ويهودا والسامرة، مصطلح إسرائيلي رسمي يستخدم للإشارة إلى الضفة الغربية، وهي عبارة عن منطقة إدارية بحسب التقسيم الإسرائيلي، يشمل كامل الضفة الغربية باستثناء القدس الشرقية، وفقًا لـ"ويكيبيديا".