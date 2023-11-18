شولتس ينتقد عنف المستوطنين في الضفة الغربية
انتقد المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم السبت، سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وكرر الدعوات إلى حل الدولتين لإسرائيل والفلسطينيين.
وقال "شولتس" خلال زيارة لمنطقة نوتيتال في ولاية براندنبورغ: "لا نريد أي مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، ولا نريد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية".
وقال إن النتيجة الأفضل للإسرائيليين والفلسطينيين تظل حل الدولتين.
وقال شولتس: "إذا نأى البعض في السياسة الإسرائيلية بأنفسهم عن هذا، فلن ندعمهم".
وواجهت، مرارًا، إسرائيل انتقادات بسبب رفعها مستوى العنف وتوسعها الاستيطاني في الضفة الغربية.
وتشهد الضفة الغربية توترًا كبيرًا، ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي تزداد خلال اقتحام المناطق الفلسطينية، وتصاعدت بالتزامن مع استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.
وقالت تقارير إن المستوطنين استغلوا انشغال العالم بالحرب في غزة، للاستيلاء على أراض جديدة في الضفة بعد أن طردوا سكانها الأصليين منها.
ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قُتل أكثر من 210 أشخاص في الضفة الغربية برصاص الجيش الإسرائيلي ومستوطنين، بحسب أرقام رسمية.