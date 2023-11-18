شولتس ينتقد عنف المستوطنين في الضفة الغربية

انتقد المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم السبت، سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وكرر الدعوات إلى حل الدولتين لإسرائيل والفلسطينيين.

وقال "شولتس" خلال زيارة لمنطقة نوتيتال في ولاية براندنبورغ: "لا نريد أي مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، ولا نريد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية".

وقال إن النتيجة الأفضل للإسرائيليين والفلسطينيين تظل حل الدولتين.

وقال شولتس: "إذا نأى البعض في السياسة الإسرائيلية بأنفسهم عن هذا، فلن ندعمهم".