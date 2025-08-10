الجيش الإسرائيلي يعلق لأول مرة على مقتل "بيليه فلسطين"

علّق الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، لأول مرة على مقتل نجم المنتخب الوطني الفلسطيني لكرة القدم سليمان العبيد، الملقلب بـ"بيليه فلسطين"، برصاص قواته في مركز توزيع مساعدات جنوب قطاع غزة قبل أربعة أيام.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن الجيش، قوله: "من الفحص الأولي والشامل، لم تُسجل أي إصابات نتيجة إطلاق الجيش الإسرائيلي النار في مناطق مراكز التوزيع بقطاع غزة يوم 6 أغسطس".

وتلقى الملايين من مشجعي كرة القدم حول العالم، نبأ وفاة العبيد، الملقب بـ"بيليه فلسطين"، وكتب الحساب الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) على منصة "إكس": "موهبةٌ أعادت الأمل إلى قلوب عددٍ لا يُحصى من الأطفال، حتى في أحلك الظروف".

وشارك نجم ليفربول المصري محمد صلاح منشور الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وكتب: "هل يمكنك إخبارنا كيف توفي ولماذا؟"

وشن عدد من لاعبي كرة القدم ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في إسرائيل، هجوما كبيرا على محمد صلاح النجم المصري بفريق ليفربول الإنجليزي، لرثائه "بيليه فلسطين"، الذي قتل وهو ينتظر المساعدات في غزة.

وألمح صلاح إلى أن إسرائيل هي المسؤولة عن هذه الجريمة، وفق إشارة عدة وسائل إعلام عبرية.

والأربعاء الماضي، أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، رحيل اللاعب الدولي السابق سليمان العبيد إثر القصف الإسرائيلي في جنوبي قطاع غزة.

وبحسب بيان رسمي فإن القوات الإسرائيلية استهدفت منتظري المساعدات الإنسانية في جنوبي قطاع غزة وهو ما أودى بحياة سليمان العبيد في خبر صادم لعشاق الكرة الفلسطينية والعربية.