قيادي بحركة فتح: مخطط إسرائيلي لاحتلال كامل أراضي 1967

استنكرت حركة فتح الفلسطينية، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن عدم السماح بعودة السلطة الفلسطينية والحركة للحكم في قطاع غزة، وإعلانه الاستعداد لمحاربة السلطة في الضفة الغربية.

وقال القيادي في الحركة، منير الجاغوب، إن "تصريحات نتنياهو تمثل محاولة منه لتحقيق انتصارات في الضفة الغربية مقابل الهزائم التي يتعرض لها في القطاع"، معتبرا أن "إسرائيل تريد القضاء على أي تمثيل فلسطيني".

وأضاف الجاغوب، في حديث لـ"إرم نيوز": "نتنياهو يريد القضاء على التمثيل الفلسطيني وإعادة احتلال كامل الضفة الغربية وقطاع غزة والسيطرة عليهما"، مؤكداً أن مثل هذه التصريحات تتناقض مع السياسات الأمريكية.

وتابع: "نتنياهو يرد على الولايات المتحدة ويؤكد لها رفضه لسياساتها المتعلقة بما بعد الحرب على غزة، ويحاول الانقلاب على واشنطن، على الرغم من أن الأمريكان شركاؤه في الحرب"، محذراً من مخطط لاحتلال كامل أراضي 1967 وتدمير اتفاق أوسلو.