قيادي بحركة فتح: مخطط إسرائيلي لاحتلال كامل أراضي 1967
استنكرت حركة فتح الفلسطينية، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن عدم السماح بعودة السلطة الفلسطينية والحركة للحكم في قطاع غزة، وإعلانه الاستعداد لمحاربة السلطة في الضفة الغربية.
وقال القيادي في الحركة، منير الجاغوب، إن "تصريحات نتنياهو تمثل محاولة منه لتحقيق انتصارات في الضفة الغربية مقابل الهزائم التي يتعرض لها في القطاع"، معتبرا أن "إسرائيل تريد القضاء على أي تمثيل فلسطيني".
وأضاف الجاغوب، في حديث لـ"إرم نيوز": "نتنياهو يريد القضاء على التمثيل الفلسطيني وإعادة احتلال كامل الضفة الغربية وقطاع غزة والسيطرة عليهما"، مؤكداً أن مثل هذه التصريحات تتناقض مع السياسات الأمريكية.
وتابع: "نتنياهو يرد على الولايات المتحدة ويؤكد لها رفضه لسياساتها المتعلقة بما بعد الحرب على غزة، ويحاول الانقلاب على واشنطن، على الرغم من أن الأمريكان شركاؤه في الحرب"، محذراً من مخطط لاحتلال كامل أراضي 1967 وتدمير اتفاق أوسلو.
واستكمل: "سياسات حكومة نتنياهو مخالفة لجميع السياسات الأمريكية، ورئيس وزرائها يريد تحقيق نصر أمام الإسرائيليين، ويعتقد أن الضفة ضعيفة ويمكن تحقيق انتصار فيها والسيطرة على مناطق السلطة الفلسطينية".
وأمس الثلاثاء، أكد نتنياهو في كلمة متلفزة، رفضه تأييد عودة السلطة الفلسطينية لحكم غزة، قائلاً: "غزة لن تكون "فتحستان"، وإسرائيل لن تسمح بأن تدار بعد الحرب من قبل من يدعم أو يمول الإرهاب، ولن أسمح بالعودة لخطأ اتفاقيات أوسلو".
ولاحقاً، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن "الحكومة الإسرائيلية بدأت بفقد الدعم بسبب القصف العشوائي في غزة"، مضيفاً: "لا بد لنتنياهو من تغيير حكومته المتشددة، وهي الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل ولا تؤمن بحل الدولتين".
وتعليقاً على ذلك، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، إن "تصريحات بايدن بالأمس يجب أن تتحول إلى أفعال بدءًا من الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار وطرح خطة سياسية شاملة".
وأوضح الشيخ، في منشور عبر صفحته الرسمية بفيسبوك، أن الخطة السياسية يجب أن تستند إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".