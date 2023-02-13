جلسة طارئة لمجلس الأمن تناقش الوضع الإنساني في سوريا بعد الزلزال

يعقد مجلس الأمن الدولي، الاثنين، جلسة مغلقة لمناقشة الوضع الإنساني في سوريا بعد الزلزال، على وقع مزيد من الدعوات إلى فتح معابر حدودية جديدة لإيصال المساعدة إلى شمال غرب هذا البلد.

وخلال الاجتماع المغلق، الذي دعت إليه سويسرا والبرازيل المكلفتان بهذا الملف، سيعرض مسؤول العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث الوضع أمام أعضاء المجلس بعدما قام بزيارة ميدانية لتركيا وسوريا نهاية الأسبوع الفائت.

وحتى قبل هذا الاجتماع، كانت رسالة غريفيث واضحة، فقد كتب على تويتر: "حتى الآن، لقد خذلنا الناس في شمال غرب سوريا. إنهم يشعرون بأنهم متروكون تماماً حين لا تصل المساعدات الإنسانية إليهم، وينبغي تصحيح هذا الإخفاق في أسرع وقت، علينا أن نفتح مزيداً من المعابر ونقدم المساعدة في أسرع وقت".

وقبل الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا، كان القسم الأكبر من المساعدة الإنسانية الحيوية لأكثر من أربعة ملايين شخص يقيمون في مناطق المعارضة بشمال غرب سوريا، يصل من تركيا عبر معبر باب الهوى.