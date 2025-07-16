زعيم دروز إسرائيل يطالب بزيادة الهجمات على سوريا

طالب الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل، موفق طريف، الحكومة والجيش الإسرائيلي بزيادة الهجمات على القوات السورية في محافظة السويداء، وذلك في ظل ما وصفه بـ"أعمال الشغب" الجارية جنوب سوريا.

وفي تصريحات لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، هاجم طريف الرئيس السوري أحمد الشرع، قائلًا: "ربطة العنق والبدلة لا تُغيّر من حقيقته"، في إشارة إلى ماضي الشرع المتشدد، بحسب تعبيره.

وكشف طريف أنه أجرى محادثات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، مؤكدًا أن الحوار معهم مستمر، ومجددًا مطالبه بزيادة وتيرة الضربات الإسرائيلية ضد مواقع النظام السوري في الجنوب.

وفي السياق ذاته، ذكر الموقع أن الجيش الإسرائيلي بدأ تعزيز قواته على الحدود السورية، بنشر سرية من مجندي لواء "غولاني"، إلى جانب ثلاث سرايا من قوات حرس الحدود والشرطة العسكرية، تحسبًا لأي احتجاجات أو محاولات لاختراق السياج الحدودي من قبل محتجين دروز، على خلفية الأحداث في السويداء.

ونقلت الصحيفة عن تقديرات القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي أنه من المتوقع تصاعد محاولات الاحتجاج والاقتحام قرب السياج الحدودي خلال الساعات المقبلة.

من جانبه، قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس إن النظام السوري "تخلى عن الدروز في السويداء وسحب قواته"، مؤكدًا أن الجيش الإسرائيلي سيواصل مهاجمة القوات السورية إلى حين انسحابها الكامل من المحافظة، ملوّحًا بـ"رفع مستوى الرد" إذا لم تفهم دمشق الرسالة.

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وفي مشهد أثار الانتباه داخل إسرائيل، اضطر قضاة محاكمة بنيامين نتنياهو إلى تعليق جلسة محاكمته بشكل مفاجئ، بعد أن تلقى رئيس الوزراء ورقة سرية من سكرتيره العسكري، تبيّن لاحقًا أنها تتضمن تحديثًا أمنيًا عاجلًا حول تطورات الأوضاع في سوريا.