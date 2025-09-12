مجلس الأمن يستنكر استمرار احتجاز الحوثيين موظفين أممين في اليمن

عبّر مجلس الأمن الدولي الجمعة عن استنكاره لاستمرار احتجاز الحوثيين موظفين بالأمم المتحدة في اليمن، وطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الأردنية الإفراج عن المواطنة لانا شكري كتاو، نائبة مدير مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، التي كانت مُحتجَزة لعدة أيام في العاصمة اليمنية صنعاء، وعودتها إلى المملكة.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة، فؤاد المجالي، أن الوزارة تابعت القضية منذ لحظة احتجاز كتاو، من خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية، وبالتنسيق مع الجهات الأردنية المعنية، لضمان الإفراج عنها وتأمين عودتها إلى المملكة في أسرع وقت ممكن. وأضاف أن هذه الجهود أثمرت عن الإفراج عنها.

وفي 31 أغسطس/آب الماضي، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أن ميليشيا الحوثي اعتقلت 11 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بعد أن أعلن مصدر أمني حوثي في وقت سابق "توقيف سبعة من موظفي برنامج الأغذية العالمي، وثلاثة من موظفي يونيسف" بعد دهم مكاتب الوكالتين الأمميتين.

إضافة إلى ذلك، جددت الأمم المتحدة اتهاماتها للحوثيين، الثلاثاء الماضي، باحتجاز 40 موظفا أمميا في اليمن بشكل تعسفي، وأعربت عن قلقها إزاء ما سمته "اقتحام مكاتبها ومصادرة ممتلكاتها".