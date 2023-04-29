مخاوف من إطالة أمد الصراع في السودان مع سعي طرفيه للسيطرة

وسط مؤشرات على أنه لا يمكن لأي من طرفي الصراع في السودان أن يحقق نصرًا حاسمًا، تثار مخاوف من أن تؤدي حرب طويلة الأمد بين قوات الدعم السريع شبه العسكرية والجيش النظامي المجهز تجهيزًا أفضل إلى زعزعة استقرار منطقة مضطربة بالفعل.

ورغم سقوط مئات القتلى وتحول العاصمة الخرطوم إلى منطقة حرب، لا توجد مؤشرات تذكر على إمكانية التوصل إلى تسوية بين قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي.

ويبذل وسطاء أجانب جهودًا حثيثة لوقف الانزلاق إلى الحرب.

وأدى القصف المدفعي والضربات الجوية في الخرطوم، والصراع في أماكن أخرى مثل منطقة دارفور الغربية، إلى تقويض عدة اتفاقات لوقف إطلاق النار توسطت فيها الولايات المتحدة ودول أخرى.

وأشار مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان فولكر بيرتس، اليوم السبت، إلى وجود مؤشرات على مزيد من الانفتاح على التفاوض، لكنه قال إن الخرطوم شهدت تجدد القتال.