تحذيرات من كارثة بيئية وشيكة في غزة

حذر مسؤول محلي في قطاع غزة من كارثة بيئية وصحية وشيكة ستطال المدينة ومخيمات المنطقة الوسطى في القطاع؛ بسبب الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ أكثر من شهرين.

وقال رئيس بلدية دير البلح، وسط قطاع غزة، دياب الجرو، لـ"إرم نيوز"، إن "الحرب الإسرائيلية دمرت البنية التحتية في مدينة دير البلح والمنطقة الوسطى، وتسببت بتراكم أطنان من النفايات في الشوارع والمرافق العامة، علاوة على عدم القدرة على معالجة مياه الصرف الصحي".

وأوضح الجرو أن "المؤسسات الإغاثية في المنطقة الوسطى عاجزة عن تقديم الحد الأدنى من الخدمات للسكان والنازحين، خاصة مع ارتفاع أعداد المتواجدين فيها بسبب عمليات النزوح"، مبينًا أن استهداف المنطقة الوسطى فاقم الأزمة.