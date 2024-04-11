قيادي فلسطيني لـ"إرم نيوز": ضغوط مورست على حماس للتنازل عن بعض شروطها

كشف قيادي فلسطيني، أن ضغوطًا مورست على حركة حماس من قِبل الوسطاء للتنازل عن عدد من شروطها المتعلقة بالتهدئة، خاصة ما يتعلق بعودة النازحين إلى غزة وشمالها، وهي القضية الخلافية الأبرز في المفاوضات.

وأوضح القيادي، الذي فضَّل عدم الكشف عن اسمه، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "الوسطاء يطالبون حماس بالقَبول بشروط إسرائيل المتعلقة بالعودة التدريجية للنازحين، وأن تكون التهدئة على مراحل يتم خلالها تنفيذ بنودها".

وأشار إلى أن "الوسطاء يريدون أن تبدي حماس مرونة أكثر في ما يتعلق بأسماء الأسرى الذين تطالب إسرائيل بالإفراج عنهم مقابل الرهائن والمحتجزين لديها"، مشددًا على أن الحركة لم تُبدِ موافقة على ذلك.

وأضاف: "رغم تمسّك حماس بشروطها للتهدئة فإنها تبدي مرونة في المباحثات، وتسعى للتوصل لحل وسط يمكّنها من التوافق على تهدئة، خاصة أن فشل المفاوضات يعني الدخول في مرحلة جديدة من الحرب، وهو ما لا تريده الحركة".

وأكد القيادي أن "حماس لم تعطِ ردًّا نهائيًّا على ضغوط الوسطاء، إلا أنه من المرجح أن تُعرَض صيغة معدلة على الجانبين خلال الأيام المقبلة".

ورجَّح أن تبدي الحركة مرونة أكبر وأن توافق على خطة العودة التدريجية للنازحين.