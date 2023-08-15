بينهم 3 ضباط.. "الدعم السريع" تعلن انشقاق 65 جنديًّا من الجيش السوداني

أعلنت قوات "الدعم السريع" في السودان، اليوم الثلاثاء، انشقاق 65 جنديًّا من القوات المسلحة وانضمامهم لصفوفها، بينهم 3 من الضباط، بحسب بيان.

وذكرت قوات "الدعم السريع" أن هذه الخطوة جاءت "استجابة لنداء الفريق أول محمد حمدان دقلو، وتلبية لتطلعات الشعب السوداني التوّاق للحرية والسلام والعدالة والديمقراطية".

وقالت في البيان: "إن انضمام هذه المجموعة الكبيرة من الشرفاء لقوات الدعم السريع بالتزامن مع أعياد الجيش التي تصادف اليوم، يمثل درسًا مهمًّا لقادة القوات المسلحة الفاسدين الذين رهنوا المؤسسة العسكرية لأجندات النظام البائد المستبد".