بينهم 3 ضباط.. "الدعم السريع" تعلن انشقاق 65 جنديًّا من الجيش السوداني

بينهم 3 ضباط.. "الدعم السريع" تعلن انشقاق 65 جنديًّا من الجيش السوداني
أعلنت قوات "الدعم السريع" في السودان، اليوم الثلاثاء، انشقاق 65 جنديًّا من القوات المسلحة وانضمامهم لصفوفها، بينهم 3 من الضباط، بحسب بيان.
وذكرت قوات "الدعم السريع" أن هذه الخطوة جاءت "استجابة لنداء الفريق أول محمد حمدان دقلو، وتلبية لتطلعات الشعب السوداني التوّاق للحرية والسلام والعدالة والديمقراطية".
وقالت في البيان: "إن انضمام هذه المجموعة الكبيرة من الشرفاء لقوات الدعم السريع بالتزامن مع أعياد الجيش التي تصادف اليوم، يمثل درسًا مهمًّا لقادة القوات المسلحة الفاسدين الذين رهنوا المؤسسة العسكرية لأجندات النظام البائد المستبد".
وشدَّدت على أن "القوات المسلحة تحوَّلت بسبب قيادتها الحالية إلى جناح عسكري يأتمر بأمر الفلول؛ ما أفقدها مهنيتها وقوميتها الأمر الذي يستوجب موقفًا حاسمًا من الشرفاء بداخلها يتسق مع واجبها الأساس ويتواءم مع تطلعات الشعب وليس رغبات النظام البائد".
وجدَّدت القوات "الدعوة لجميع الشرفاء للانحياز لخيار الشعب من أجل بناء بلادنا على أسس جديدة وعادلة تحقق الأمن والاستقرار والسلام والعدالة والمساواة".