ملك الأردن يبحث مع ترودو وماكرون وقف إطلاق النار في غزة
بحث ملك الأردن عبد الله الثاني ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أمس الأربعاء، التطورات في قطاع غزة مع استمرار الحرب الإسرائيلية المدمرة عليه، فيما أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستضيف الملك في باريس غدًا الجمعة.
والتقى العاهل الأردني رئيس الوزراء في العاصمة الكندية أوتاوا، ثاني محطة من جولته الخارجية، قادمًا من الولايات المتحدة، وفق بيان للديوان الملكي.
وأفاد البيان، اليوم الخميس، بأن الملك عبد الله شدد على "أهمية العمل من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار بأسرع وقت"، مؤكدًا "أهمية تخطي التحديات بالسرعة الممكنة".
ولفت ملك الأردن إلى ضرورة "العمل لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل عاجل".
ونقلت وكالة الأناضول عن البيان قول ترودو إن "الوضع في غزة وفي الشرق الأوسط بشكل عام مؤلم".
وأكد ترودو، أن "التهديدات (الإسرائيلية) بالقيام بإجراءات إضافية في رفح (المكتظة بالنازحين الفلسطينيين) سبّبت قلقًا عميقًا للجميع".
وقال إن "هذه الأوقات معقدة جدًّا حول العالم، لكنها فرصة لأن نلتقي كأصدقاء لبحث كيفية الاستمرار بالعمل معًا وفي الاتجاه الصحيح".
وأشار إلى "ضرورة إطلاق سراح الرهائن (الإسرائيليين المحتجزين) بغزة ووقف مستدام لإطلاق النار".
من جهته، أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستضيف ملك الأردن عبد الله الثاني في باريس غدًا الجمعة، لمناقشة سبل المساهمة في إنهاء الحرب في قطاع غزة.
وذكر القصر في بيان نقلته رويترز: "متابعةً لاجتماعهما في الأردن في ديسمبر/ كانون الأول، سيناقش الزعيمان الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار في غزة؛ ما يكفل في نهاية المطاف حماية المدنيين ودخول كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية".
كما سيناقشان سبل تحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط.
ويأتي اللقاء ضمن جولة خارجية، بدأها ملك الأردن الخميس الماضي، تشمل الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا، وأضيفت إليها بريطانيا، إذ أعلِن عن وصوله إلى لندن، صباح اليوم الخميس.
وتهدف الجولة إلى "حشد الدعم الدولي" لوقف إطلاق النار في غزة، وفق ما أعلنه الديوان الملكي في بيان سابق.