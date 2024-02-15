ملك الأردن يبحث مع ترودو وماكرون وقف إطلاق النار في غزة

بحث ملك الأردن عبد الله الثاني ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أمس الأربعاء، التطورات في قطاع غزة مع استمرار الحرب الإسرائيلية المدمرة عليه، فيما أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستضيف الملك في باريس غدًا الجمعة.

والتقى العاهل الأردني رئيس الوزراء في العاصمة الكندية أوتاوا، ثاني محطة من جولته الخارجية، قادمًا من الولايات المتحدة، وفق بيان للديوان الملكي.

وأفاد البيان، اليوم الخميس، بأن الملك عبد الله شدد على "أهمية العمل من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار بأسرع وقت"، مؤكدًا "أهمية تخطي التحديات بالسرعة الممكنة".

ولفت ملك الأردن إلى ضرورة "العمل لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل عاجل".