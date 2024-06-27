ميليشيا الحوثي ترد على قرار مجلس الأمن باستهداف جديد

ردّت ميليشيا الحوثي على قرار لمجلس الأمن الدولي يقضي بوقف هجماتها على سفن الشحن في البحر الأحمر، باستهداف جديد.

واعتمد مجلس الأمن، اليوم الخميس، قرارًا يجدد مطالبته ميليشيا الحوثي بالوقف الفوري لهجماتها على سفن الشحن في البحر الأحمر، وهو ممر حيوي للتجارة العالمية.