ميليشيا الحوثي ترد على قرار مجلس الأمن باستهداف جديد
ردّت ميليشيا الحوثي على قرار لمجلس الأمن الدولي يقضي بوقف هجماتها على سفن الشحن في البحر الأحمر، باستهداف جديد.
واعتمد مجلس الأمن، اليوم الخميس، قرارًا يجدد مطالبته ميليشيا الحوثي بالوقف الفوري لهجماتها على سفن الشحن في البحر الأحمر، وهو ممر حيوي للتجارة العالمية.
وصدر القرار رقم 2739 بتأييد 12 عضوًا وامتناع 3 عن التصويت بينهم الجزائر، وفق بيان للأمم المتحدة نقلته وكالة "الأناضول".
فيما نقلت وكالة "رويترز"، عن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، قوله اليوم الخميس إن الجماعة اليمنية استهدفت السفينة "سيجوي" في البحر الأحمر بزورق مسير وعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة.