حاملة الطائرات "جيرالد آر فورد" تغادر الشرق الأوسط خلال أيام

أعلنت البحرية الأمريكية، يوم الاثنين، أنه ستتم إعادة حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد آر فورد "، إلى الولايات المتحدة في الأيام المقبلة.

وأرسلت واشنطن حاملة الطائرات إلى البحر المتوسط على عجل إثر الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وقالت البحرية في بيان إن "يو إس إس جيرالد آر فورد"، التي أرسِلت للمساهمة في تموضعنا الإقليمي للردع والدفاع ستعود إلى مينائها الرئيسي كما هو مخطط، من أجل التحضير لعمليات انتشار مستقبلية".

وأضافت أن "وزارة الدفاع الأمريكية تقيّم باستمرار تموضع القوات على مستوى العالم، وستحتفظ بقدرات واسعة في البحر المتوسط وعبر الشرق الأوسط".

وأكدت البحرية أنها "تتعاون مع الحلفاء والشركاء لتعزيز الأمن البحري في المنطقة"، مشددة على أن "وزارة الدفاع ستواصل الاعتماد على وجودها في المنطقة لردع أي دولة أو جهة غير حكومية عن تصعيد هذه الأزمة إلى خارج غزة".

وبعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر، قدمت واشنطن الدعم العسكري للدولة العبرية وعززت قواتها في المنطقة، خصوصاً من خلال حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد آر فورد"، وغيرها من السفن الحربية.