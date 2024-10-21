إسرائيل تكشف تفاصيل جديدة عن "شبكة التجسس"

كشف الإعلام العبري تفاصيل جديدة عن شبكة التجسس "الأذربيجانية"، التي ألقى القبض عليها جهاز "الشاباك"، اليوم الاثنين، بتهمة العمل لصالح إيران.

وبحسب الإعلام العبري، يتلقى العملاء من إيران وسائل وأساليب العمل، وكذلك المعرفة اللازمة للتجميع والتشغيل العملياتي لأنظمة الأسلحة، التي يعملون بها ضمن ما أسموه بـ"حلقة النار"، التي أقامها الإيرانيون لإلحاق الأذى بإسرائيل.

من جانبها، أشارت صحيفة "يسرائيل هيوم" إلى أنه يتم توفير أهداف الهجوم والمعلومات الاستخبارية اللازمة لتحويل كل هدف إلى مركز قيادة محدد من قبل الإيرانيين، عبر "الأيدي" فقط.

وتُشكل تلك الشبكة الأذرية نموذجًا مصغرًا لعمل ميليشيا الحوثي في اليمن والميليشيات الشيعية في العراق وسوريا، وهو ما ينطبق أيضًا على ميليشيا حزب الله اللبنانية.

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وعلى الرغم من أن حزب الله أكثر تطوراً، ويعرف كيف يجمع المعلومات الاستخباراتية لنفسه، فإنه في الأساس عبارة عن معلومات استخباراتية تكتيكية حول أهداف في شمال إسرائيل، التي يحاول حزب الله ضربها بالصواريخ، وأحياناً بواسطة عناصر يحملون متفجرات.

وتختار طهران الأهداف الإستراتيجية للهجوم، سواء لحزب الله أو للعملاء الآخرين، بحيث تخدم أهدافها الإستراتيجية في الحرب المباشرة وغير المباشرة، وفق اتهام جهاز "الشاباك" الإسرائيلي.

وتركز إيران على استهداف شخصيات إسرائيلية بارزة، للانتقام من اغتيالات العلماء النوويين وعناصر الحرس الثوري.

في حين كان الهجوم على مقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو محاطا بعلامات استفهام، من الممكن أن تكون مرتبطة بالوحدة الأذرية، التي من أبرز مهامها تصوير المناطق المهمة وتقديم تفاصيل كاملة عن حياتهم.

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وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، كشفت محكمة الصلح في ريشون لتسيون عن تورط 7 إسرائيليين، جميعهم مهاجرون من أذربيجان، في تقديم معلومات حساسة لصالح إيران على مدار العامين الماضيين.

وبحسب تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، يُتهم هؤلاء بالتجسس وتصوير قواعد عسكرية إسرائيلية، بعضها استُهدف بصواريخ باليستية إيرانية في الهجوم على إسرائيل في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقام المشتبه بهم بتنفيذ نحو 600 مهمة تجسس، جمعوا خلالها معلومات استخباراتية حساسة، ونقلوها إلى إيران مقابل مئات الآلاف من الشواكل والعملات المشفرة.

وجرى إلقاء القبض على بعضهم في أثناء محاولة جمع معلومات عن شخص إسرائيلي يقيم قرب أحد مواقع الاعتقال، ويُشتبه بأن الإيرانيين كانوا يخططون لاستهدافه.