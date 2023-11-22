الخصاونة: انتشار الجيش الأردني طبيعي في ظل ما يحصل في غزة

قال بشر الخصاونة رئيس الوزراء الأردني، الثلاثاء، إن الأردن يتعامل اليوم مع ما يحصل في غزة وكأنه يحصل على الحدود الأردنية وليس على بقعة أخرى من هذا الكوكب.

واعتبر الخصاونة في مقابلة مع قناة "العربية"، نقلتها وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن "ذلك يعد واقعاً ومأساة واعتداء واشتباك وحرب".

جاء ذلك رداً على توجه الآليات العسكرية الأردنية نحو الأغوار الأردنية وهي منطقة حدودية مع إسرائيل والهدف من إرسالها.

وأكد أن "غزة تبعد عن الأردن أقل من 60 كيلومتر جواً ومن الطبيعي أن ينتشر وأن يمتد الجيش على هذه الحدود لاعتبارات متعددة للوقوف بوجه أي محاولات للتسلل قد تعرض المواطن الأردني للخطر، وللتصدي لأي محاولات قد تخطر على بال متطرف من الطرف الآخر للقدوم باتجاه الأردن".

واعتبر أن ذلك "أمر طبيعي يأتي في سياق المناورات ودور الجيش الأردني الطبيعي والأساسي الذي يحيا عليه في التصدي لمهامه الدستورية الأساسية في حماية حدود الوطن وسلامة الوطن".