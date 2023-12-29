مسؤول: انهيار الخدمات الطبية وسط غزة والمناطق الآمنة "أكذوبة"

قال الناطق باسم مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، خليل الدقران، إن "الطواقم الطبية بوسط القطاع انهارت".

وبيّن الدقران، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "شهداء الأقصى" وهو المستشفى الوحيد الذي يخدم المنطقة الوسطى يفتقد لـ95% من المعدات الطبية.

وأوضح أن "تركيز الجيش الإسرائيلي قصفه على وسط القطاع، يهدد بإخراج مستشفى الأقصى عن الخدمة، خاصة في ظل عدم وجود قدرة استيعابية لأعداد الإصابات والجرحى".

وأضاف: "مستشفى شهداء الأقصى امتلأ عن بكرة أبيه، ولا يوجد موضع قدم للمصابين بالمستشفى علاوة على أن آلاف النازحين المتواجدين تسببوا بتفاقم الأزمات الصحية".