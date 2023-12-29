مسؤول: انهيار الخدمات الطبية وسط غزة والمناطق الآمنة "أكذوبة"
قال الناطق باسم مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، خليل الدقران، إن "الطواقم الطبية بوسط القطاع انهارت".
وبيّن الدقران، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "شهداء الأقصى" وهو المستشفى الوحيد الذي يخدم المنطقة الوسطى يفتقد لـ95% من المعدات الطبية.
وأوضح أن "تركيز الجيش الإسرائيلي قصفه على وسط القطاع، يهدد بإخراج مستشفى الأقصى عن الخدمة، خاصة في ظل عدم وجود قدرة استيعابية لأعداد الإصابات والجرحى".
وأضاف: "مستشفى شهداء الأقصى امتلأ عن بكرة أبيه، ولا يوجد موضع قدم للمصابين بالمستشفى علاوة على أن آلاف النازحين المتواجدين تسببوا بتفاقم الأزمات الصحية".
وشدد على أن هناك زيادة كبيرة بأعداد الضحايا والمصابين الذين تتعامل معهم الطواقم الطبية.
وتابع: "هناك انهيار بالمنظومة الصحية بوسط القطاع، وكل المعدات الطبية أوشكت على النفاذ ونعمل بشكل متواضع للغاية، كما أن غرف العمليات ليس لديها المقدرة على التعامل مع أعداد مصابين، وهناك الكثير من ينتظر أمامها".
واستكمل: "نعمل بشكل متواضع مع المصابين بسبب عدم وجود أدوية ومستلزمات طبية، والطواقم الطبية انهارت من شدة العمل ومع ذلك مستمرة"، مطالباً بضرورة إدخال المزيد من المستشفيات الميدانية وإرسال طواقم طبية للقطاع.
ونفى الدقران، ما يعلنه الجيش الإسرائيلي بشأن وجود مناطق آمنة بالمحافظة الوسطى، قائلاً: "هذا الأمر أكذوبة، والقصف طال المتواجدين في دير البلح والنصيرات والمغازي"، مؤكداً أنه لا مكان آمنا في قطاع غزة.
وزاد: "وصل لمستشفى شهداء الأقصى منذ صباح اليوم أكثر من 45 شهيداً معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن وعدد كبير من الأطفال"، متابعاً: "ما يحدث في وسط القطاع يأتي في إطار الإبادة الجماعية"، وفق تعبيره.