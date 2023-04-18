السودان.. قوات الدعم السريع توافق على هدنة لـ24 ساعة

أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، اليوم الثلاثاء، الموافقة على هدنة لمدة 24 ساعة، لتسهيل عبور المدنيين العالقين وإخلاء الجرحى.

وقالت قوات الدعم السريع في بيان نشرته عبر حسابها في تويتر، إنها "وافقت على الهدنة المقترحة لمدة 24 ساعة بناءً على الاتصال المباشر مع انتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي وجهود الدول الشقيقة والصديقة التي أجرت اتصالات مماثلة دعتنا خلالها إلى وقف مؤقت لإطلاق النار".

وأضاف البيان أن الموافقة على وقف مؤقت لإطلاق النر من أجل فتح مسارات أمنه لعبور المدنيين وإخلاء الجرحى".

وأكدت قوات الدعم السريع "التزام قواتها بالتوجيهات التي صدرت في هذا الصدد اعتبارًا من فجر أمس"، مشيرة إلى "عدم التزام الطرف الآخر بالهدنة فيما لا تزال طائراته توجه ضرباتها داخل المناطق المأهولة بالسكان".