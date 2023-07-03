9 قتلى فلسطينيين في عملية عسكرية إسرائيلية على جنين
قصفت القوات الإسرائيلية مدينة جنين بطائرات مسيرة، الإثنين، خلال واحدة من أكبر عمليات التوغل في الضفة الغربية المحتلة منذ عشرين عاما، وشارك فيها مئات الجنود وأدت إلى اندلاع معركة بالأسلحة النارية استمرت حتى بعد ظهر اليوم؛ مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص على الأقل.
وتردد دوي إطلاق النار والمتفجرات في أنحاء المدينة لعدة ساعات بعد الهجوم، فيما حلقت طائرات مسيرة على ارتفاع منخفض، وقالت كتيبة جنين، التي تضم فصائل مسلحة مختلفة تتمركز في مخيم اللاجئين الكبير بالمدينة، إنها تخوض اشتباكات مع القوات الإسرائيلية وأسقطت طائرة مسيرة.
وخلال ساعات الصباح، شوهدت ست طائرات مسيرة على الأقل تحلق فوق المدينة والمخيم المكتظ بالسكان الذي يضم حوالي 14000 نسمة في أقل من نصف كيلومتر مربع.
وحسب مراسل "إرم نيوز" في القدس، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية "مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 50 في جنين"، مؤكدًا أن "الجيش والشاباك يواصلان العمل في مدينة جنين ومخيمها لمواجهة المسلحين الفلسطينيين".
وقال الجيش الإسرائيلي إن "قواته قصفت مركز قيادة لمسلحين من كتيبة جنين في إطار ما وصفه بجهود مكثفة لمكافحة الإرهاب في الضفة الغربية تهدف إلى تدمير البنية التحتية ومنع المسلحين من استخدام مخيم اللاجئين كقاعدة لهم".
وقال متحدث عسكري إن "اتساع نطاق العنف والضغط على القوات البرية يعني أن مثل هذه التكتيكات قد تستمر، نحن حقًا تحت ضغط بسبب نطاق العنف"، موضحًا أن "الضربات استندت إلى معلومات مخابرات دقيقة".
"عش الدبابير"
قال المتحدث العسكري "إن الهجوم الذي شاركت فيه قوة بحجم لواء، أو حوالي 1000 إلى 2000 جندي كان يهدف إلى المساعدة في كسر مفهوم الملاذ الآمن في هذا المخيم، الذي أصبح عشًا للدبابير"، على حد وصفه.
وقالت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية المسلحة في غزة: "ندعو كل فصائل المقاومة في جنين ومخيمها للتكاتف وخوض المواجهة بشكل موحد"، مضيفا أن "استمرار العدوان على جنين وسلوك الاحتلال هو ما سيحدد طبيعة رد المقاومة".
وحذرت حركة الجهاد الإسلامي، التي تدعمها إيران، في غزة من أن "المقاومة ستواجه العدو وستدافع عن الشعب الفلسطيني، وكل الخيارات مفتوحة لضرب العدو ردا على عدوانه في جنين".
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إن القوات "تراقب عن كثب سلوك أعدائنا". وتابع: "المؤسسة الدفاعية جاهزة لجميع السيناريوهات".
ومع حلول نهار الإثنين، انتشر دخان أسود كثيف جراء الإطارات التي أشعلها السكان في الشوارع بينما جرى إطلاق دعوات لدعم المقاتلين من خلال مكبرات الصوت في المساجد.
من ناحيته، وصف نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس العملية بأنها، "جريمة حرب جديدة بحق شعبنا الأعزل".
وقال الجيش الإسرائيلي، الذي دأب على اتهام الفصائل المسلحة بنشر مقاتليها في مناطق مدنية، إن المبنى المستهدف كان "مركز مراقبة واستطلاع متقدما"، وموقعًا للأسلحة والمتفجرات وكذلك مركز تنسيق واتصالات للمقاتلين الفلسطينيين.
ونشر صورة التقطت من الجو تظهر ما قال إنه الهدف، وتشير إلى أن المبنى المستهدف كان يقع بالقرب من مدرستين ومركز طبي، وأظهرت لقطات مصورة الجرافات الإسرائيلية وهي تحرث الطرق في المخيم الذي دمرته القوات الإسرائيلية إلى حد كبير خلال توغل سابق قبل عقدين، بينما استمر إطلاق النار وقصفت الطائرات هدفًا آخر على الأقل في فترة ما بعد الظهر.
وتسبب تصاعد العنف في الضفة الغربية على مدار الخمسة عشر شهرا الماضية في قلق دولي متزايد، وسط مداهمات دورية للجيش الإسرائيلي في مدن مثل جنين، وسلسلة من الهجمات الدامية التي يشنها الفلسطينيون ضد الإسرائيليين وهجمات المستوطنين اليهود في القرى الفلسطينية.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، الإثنين، إن "القاهرة تدين بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي على مدينة جنين وتدعو لوضع حد لتلك الانتهاكات، مؤكدة رفضها الكامل للاعتداءات والاقتحامات الإسرائيلية المتكررة".
وحذرت الوزارة من "المخاطر الجسيمة للتصعيد الإسرائيلي المستمر وما يؤدي إليه من تأجيج لحالة الاحتقان ومفاقمة معاناة الشعب الفلسطيني، وتقويض للمساعي المبذولة من جانب مصر والشركاء الإقليميين والدوليين لخفض التوتر في الأراضي المحتلة".