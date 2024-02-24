مجلس الحرب الإسرائيلي يناقش اقتراح هدنة محتملة في غزة

قال تساحي هنجبي، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن مجلس الوزراء الحربي سيتلقى، اليوم السبت، إفادة من المفاوضين الذين أجروا محادثات في باريس مع وسطاء بشأن هدنة محتملة في غزة.

وأضاف هنجبي للقناة 12 التلفزيونية أن المفاوضين يرون أن اجتماعهم، أمس الجمعة، مع الوسطاء القطريين والمصريين والأمريكيين يستدعي عقد اجتماع لمجلس الوزراء الحربي مساء اليوم.

وتكثف القاهرة والدوحة جهودهما من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن إقرار هدنة جديدة في قطاع غزة قبيل حلول شهر رمضان، بما يحول دون تنفيذ إسرائيل لعملية اجتياح عسكري واسع لمدينة رفح.

ولا تزال جهود إقرار هدنة جديدة في غزة تواجه صعوبات تحول دون وقف ثانٍ للقتال في أعقاب انتهاء الهدنة الوحيدة نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية وقطرية وأمريكية.