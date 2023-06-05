بمساندة رئيس إقليم كردستان.. تحرير 6 إيزيديات من قبضة "داعش"
كشفت الناشطة الإيزيدية الكردية ناديا مراد، عن تحرير 6 نساء إيزيديات أخريات كن محتجزات لدى تنظيم "داعش" الإرهابي، برفقة آلاف آخرين منذ العام 2014، مشيرةً إلى أن العملية تمت بمساعدة رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني.
وقالت ناديا مراد، وهي سفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة، وحائزة على جائزة نوبل للسلام، وإحدى الناجيات من قبضة التنظيم الإرهابي، في منشور عبر تويتر: "بعد أسابيع من التحقق والعمل، يسعدني أن أعلن أننا استطعنا تحرير 6 نساء إيزيديات تم أسرهن من قبل تنظيم (داعش)".
وأشارت الناشطة الكردية إلى أن "عملية التحرير تمت بمساعدة رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، ولولا مساعدته لما تمكنا من تحرير تلك النسوة".
وأضافت سفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة، أن "النساء الست اختُطفن على يد التنظيم الإرهابي، في شهر أغسطس/آب من العام 2014، أي قبل 8 أعوام، إبان توغل مسلحيه في قضاء سنجار وسيطرتهم عليه".
كما لفتت إلى أن "المختطفات الست كن في عمر الطفولة والمراهقة حين اختطافهن العام 2014، وتم إخراجهن من العراق ونقلهن إلى سوريا، وجرت عملية إنقاذهن صباح السبت، وتمت إعادتهنّ إلى مدينة أربيل من أجل لمّ شملهنّ بعائلاتهن ومدهنّ بالدعم النفسي المطلوب".
وشددت مراد على أهمية "مواصلة مساعي البحث لإيجاد باقي النساء الإيزيديات المفقودات مع أطفالهن بسبب تنظيم داعش، وإنقاذهن، مطالبة بدعم الشركاء الدوليين من أجل تحقيق هذا الهدف".
وسيطر تنظيم "داعش" الإرهابي على منطقة سنجار ذات الأغلبية الإيزيدية، في أغسطس/آب من العام 2014، واختطف وقتل آلاف الرجال والنساء والأطفال الإيزيديين، قبل أن يُهزم التنظيم في العراق العام 2017، وفي سوريا العام 2019، ويطرد من المناطق التي سيطر عليها.
ووفقًا لوزارة الهجرة والمهجرين، تقيم معظم العائلات الإيزيدية النازحة من قضاء سنجار في 26 مخيمًا للنازحين في دهوك تضم أكثر من 35 ألف عائلة لم تتمكن من العودة إلى ديارها حتى الآن.
وفي شهر مارس/آذار الماضي، كشف مكتب تحرير المختطفين الإيزيديين، أن "مسلحي داعش اختطفوا 6 آلاف و417 إيزيديًا، بينهم 3 آلاف و548 من الإناث، وألفان و869 من الذكور".
وقال المكتب إن "الجهود أسفرت عن تحرير 3 آلاف و562 شخصًا من المختطفين حتى الآن، في حين لا يزال ألفان و693 شخصًا في قبضة التنظيم".
وقتل التنظيم الإرهابي الآلاف من الإيزيديين، إلى جانب استرقاق 7 آلاف امرأة وفتاة منهم، وتشريد معظم أفراد الأقلية التي يبلغ قوامها 550 ألف نسمة، من موطنهم.
وفي سياق متصل، أقرَّ النواب الألمان، في كانون الثاني/يناير الماضي، مذكرة تصنّف ما ارتكبه تنظيم "داعش" الإرهابي بحق الأقلية الإيزيدية في العراق العام 2014 على أنه "إبادة جماعية".
وأيّد كل النواب الحاضرين النص الذي عرضه الائتلاف الحاكم والمعارضة المحافظة، ويعتبر أن ما حصل حينها "إبادة" ذهب ضحيتها "أكثر من 5 آلاف" فرد من هذه الأقلية.