بمساندة رئيس إقليم كردستان.. تحرير 6 إيزيديات من قبضة "داعش"

كشفت الناشطة الإيزيدية الكردية ناديا مراد، عن تحرير 6 نساء إيزيديات أخريات كن محتجزات لدى تنظيم "داعش" الإرهابي، برفقة آلاف آخرين منذ العام 2014، مشيرةً إلى أن العملية تمت بمساعدة رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني.

وقالت ناديا مراد، وهي سفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة، وحائزة على جائزة نوبل للسلام، وإحدى الناجيات من قبضة التنظيم الإرهابي، في منشور عبر تويتر: "بعد أسابيع من التحقق والعمل، يسعدني أن أعلن أننا استطعنا تحرير 6 نساء إيزيديات تم أسرهن من قبل تنظيم (داعش)".

وأشارت الناشطة الكردية إلى أن "عملية التحرير تمت بمساعدة رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، ولولا مساعدته لما تمكنا من تحرير تلك النسوة".

وأضافت سفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة، أن "النساء الست اختُطفن على يد التنظيم الإرهابي، في شهر أغسطس/آب من العام 2014، أي قبل 8 أعوام، إبان توغل مسلحيه في قضاء سنجار وسيطرتهم عليه".