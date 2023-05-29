الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي على محيط دمشق

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، اليوم الإثنين، بأن الدفاعات الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي استهدف بالصواريخ عدة نقاط في محيط العاصمة دمشق، وأسقطت بعضاً من تلك الصواريخ.

وقالت الوكالة: "تم تفعيل الدفاعات الجوية بمجرد محاولة أجسام معادية اختراق السماء السورية، وإن الأصوات التي سُمعت في محيط العاصمة كانت جراء تصدي دفاعاتنا الجوية لأهداف معادية".

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله: "حوالي الساعة 23:45 من مساء 28-5-2023 نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفًا بعض النقاط في محيط دمشق".

وأضاف المصدر العسكري: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان، وأسقطت بعضها، واقتصرت الخسائر على الماديات".

وهذه الضربة التي تستهدف دمشق، هي الأولى منذ أواخر آذار/مارس، وكانت غارات إسرائيلية على مواقع في محيط مدينة حلب في 2 أيار/مايو قد خلفت 7 قتلى.