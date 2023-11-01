حماس: مقتل 7 من الرهائن في القصف الإسرائيلي على جباليا
أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم، أن سبعة محتجزين مدنيين قتلوا في الغارات الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين، من بينهم ثلاثة يحملون جوازات سفر أجنبية.
وأطلقت حماس حتى الآن سراح أربعة مدنيين من بين 239 من المعتقد أنهم محتجزون لديها.
وقتل عشرات الفلسطينيين، الثلاثاء، في غارة جوية استهدفت مخيّم جباليا للاجئين الفلسطينيين في شمال قطاع غزة، في ضربة أكّد الجيش الإسرائيلي أنّه نفّذها للقضاء على قيادي في حماس ضالع في هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.
وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة عن سقوط "50 شهيدًا على الأقل ونحو 150 جريحًا والعشرات تحت الأنقاض في مجزرة إسرائيلية بشعة استهدفت مجموعة كبيرة من المنازل" في المخيم الواقع في شمال القطاع والذي يؤوي 116 ألف لاجئ.