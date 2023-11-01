حماس: مقتل 7 من الرهائن في القصف الإسرائيلي على جباليا

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم، أن سبعة محتجزين مدنيين قتلوا في الغارات الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين، من بينهم ثلاثة يحملون جوازات سفر أجنبية.

وأطلقت حماس حتى الآن سراح أربعة مدنيين من بين 239 من المعتقد أنهم محتجزون لديها.