مرسوم رئاسي سوري بتشكيل لجنة "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية"

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم 149 لعام 2025 القاضي بتشكيل لجنة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية.

وحدد المرسوم الذي نشرته وكالة "سانا"، أسماء أعضاء اللجنة التي سبق أن صدر مرسوم بتشكيلها في 17/5/2025 برئاسة عبد الباسط عبد اللطيف.

وحسب المرسوم يباشر أعضاء الهيئة مهامهم بإشراف رئيسها فور تبلّغهم المرسوم، ويتم توزيع المهام بينهم وفق النظام الداخلي الناظم لعمل الهيئة.

وكان الشرع أصدر المرسوم رقم (20)، القاضي بتشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، وفوّض الهيئة للتحقيق في "الانتهاكات الجسيمة التي تسبب فيها النظام البائد، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية".