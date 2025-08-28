وزير المال الإسرائيلي يدعو إلى ضم غزة إذا رفضت حماس نزع سلاحها

logo
العالم العربي

مرسوم رئاسي سوري بتشكيل لجنة "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية"

مرسوم رئاسي سوري بتشكيل لجنة "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية"
الرئيس السوري أحمد الشرع خلال استقباله الوفد الأمريكيالمصدر: سانا
إرم نيوز
إرم نيوز
28 أغسطس 2025، 7:11 م

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم 149 لعام 2025 القاضي بتشكيل لجنة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية.

وحدد المرسوم الذي نشرته وكالة "سانا"، أسماء أعضاء اللجنة التي سبق أن صدر مرسوم بتشكيلها في 17/5/2025 برئاسة عبد الباسط عبد اللطيف.

وحسب المرسوم يباشر أعضاء الهيئة مهامهم بإشراف رئيسها فور تبلّغهم المرسوم، ويتم توزيع المهام بينهم وفق النظام الداخلي الناظم لعمل الهيئة.

مرسوم تشكيل لجنة الهيئة

وكان الشرع أصدر المرسوم رقم (20)، القاضي بتشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، وفوّض الهيئة للتحقيق في "الانتهاكات الجسيمة التي تسبب فيها النظام البائد، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية".

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC