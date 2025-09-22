بعد تصاعد الخلافات.. تقارير عن قطع "قناة التواصل" بين ترامب وعباس

كشفت مصادر عبرية، الأحد، أن التواصل بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والرئيس الأمريكي دونالد ترامب منقطع، حالياً، بعد خلافات حادة في عدد من الملفات، أهمها السجناء الأمنيين والاعتراف بدولة فلسطين.

وأشارت قناة "i24news" العبرية، نقلاً عن مصدر، أن الاتصالات بين عباس وترامب فشلت بعد مطالبة الإدارة الأمريكية "السلطة" بالامتناع نهائياً عن دفع رواتب لعائلات السجناء الأمنيين.

وقال المصدر إن "قناة الاتصال بين رام الله وواشنطن فشلت بعد أن أوضح الأمريكيون للفلسطينيين أنه يجب عليهم الامتناع تماماً عن دفع رواتب لعائلات السجناء الأمنيين".

وزاد من حدة الخلاف بين الإدارة الأمريكية والسلطة الفلسطينية، خلال الأشهر الأخيرة، المواقف المتباينة بين الجانبين، بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية وضم الضفة الغربية، وأضاف المصدر: "3 أشهر من الجهود مع الأمريكيين انتهت بالفشل".

وتابع المصدر: "العلاقات بين السلْطة والأمريكيين لا تزال متوترة جداً؛ لأن ترامب لا ينسى الحملة الفلسطينية ضد صفقة القرن التي دفع بها في ولايته السابقة"، على حد قوله.

وأشار المصدر إلى أن "من المتوقع أن يلقي أبو مازن كلمة في الأمم المتحدة، عن بعد، في الأيام القريبة القادمة، بعد العقوبات من جانب الولايات المتحدة"، حسب قوله.

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أجازت لعباس إلقاء كلمته، عن بعد، عبر الفيديو، في الاجتماعات السنوية للمنظمة الأممية، بعد قرار أمريكي بحرمانه من تأشيرة دخول الولايات المتحدة.