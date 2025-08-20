متحدث باسم الجيش: إسرائيل بدأت المراحل الأولى من هجومها على مدينة غزة

مصدر لـ"إرم نيوز": تحرير مختطفين للهلال الأحمر السوري في درعا

20 أغسطس 2025، 3:35 م

كشف مصدر مسؤول من السويداء ومن "لجنة التنسيق لتحرير المختطفين"، أنه تم تحرير جميع عاملي الهلال الأحمر السوري الذين اختطفوا في جرمانا، مؤكداً أنهم سيصلون إلى ذويهم "بعد حوالي ساعة".

وقال المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته لـ"إرم نيوز"، إن "هذا الحدث كشف عن استحقاق كبير بعد تقديم وعد للناس الذين ساهموا في هذا الموضوع، خاصة أن المختطفين كانوا في ضيافة درعا بعد أخذهم من الجهة التي اختطفتهم في المرة الأولى".

وأضاف: "هذا الوعد يتعلق بكيفية معاملتهم من قبل أهل درعا بكل كرم وحسن ضيافة، ويجب ذكر هذا الأمر ليعلم الجميع".

وأوضح أن "أهالي درعا كانوا تحت ضغط شديد؛ ألا أنهم أكرموا المختطفين، وبالمقابل لديهم أبناء محتجزون في السويداء وبعض ذويهم يريدون الثأر لذلك، لكن يجب إيصال رسالة وهي أنه كما أن هناك أشخاصاً يعملون على تأجيج الأوضاع، فهناك آخرون ساهموا وساعدوا في عملية التحرير هذه، وسيساعدون في إكمال باقي تحرير المحتجزين مهما بلغ عددهم".

جدير بالذكر أن قافلة تابعة للهلال الأحمر السوري كانت حصلت على الموافقات الرسمية اللازمة قبل انطلاقها، لكنها تعرضت لاعتداء مسلح قبل وصولها إلى معبر بصرى الشام، حيث قامت مجموعة مجهولة بنهب محتوياتها واحتجاز الطاقم، فيما تمكنت الجهات الأمنية من تحرير بعض المختطفين وبقي خمسة منهم قيد الاحتجاز وهم عابد أبو فخر، وفداء عزام، وسمير بركات، ويامن الصحناوي، ورضوان الصحناوي.

وحادثة الاعتداء التي تعرضت لها قافلة إغاثية، تمت أثناء توجهها إلى محافظة السويداء وكانت محملة بمواد إغاثة طبية وغذائية وملابس وحليب أطفال والتي تم تنظيمها من قبل المجتمع الأهلي والمدني لدعم المتضررين في محافظة السويداء.

