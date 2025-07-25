عشرات المستوطنين يقتحمون قبر يوسف في الضفة الغربية (فيديو)

أفادت مصادر فلسطينية، فجر اليوم الجمعة، بأن عشرات المستوطنين الإسرائيليين اقتحموا دون تنسيق منطقة "مقام قبر يوسف" شرقي مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وذكر شهود عيان وناشطون أن نحو 50 مستوطناً إسرائيلياً دخلوا محيط مقام قبر يوسف، وهاجموا منازل الفلسطينيين واعتدوا عليها بإلقاء الحجارة، ما تسبب بأضرار مادية وتلف في بعض المنازل.

ونشر ناشطون مقاطع فيديو وصور، عبر منصات التواصل الاجتماعي، تظهر عشرات المتدينين اليهود، خلال اقتحامهم محيط منطقة قبر يوسف.

بالتزامن مع ذلك، أفادت مصادر محلية بأن قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية وصلت إلى المنطقة وأخلت المستوطنين لمنع حدوث أي تصعيد.