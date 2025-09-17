"انتهاك للقانون الدولي".. الصين تعلن معارضتها العملية الإسرائيلية في غزة

أعلنت الصين، اليوم الأربعاء، معارضتها توسيع إسرائيل هجومها البري على مدينة غزة، معتبرة أنه انتهاك للقانون الدولي. وفق وكالة "فرانس برس".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية لين جيان، إن "الصين تعارض بشدة تصعيد إسرائيل عملياتها العسكرية في غزة، وتدين كل ما يلحق الأذى بالمدنيين وينتهك القانون الدولي".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، توسيع عمليته العسكرية في مدينة غزة تمهيدًا للسيطرة عليها بشكل كامل، بعد نحو أسبوعين من عمليات قصف تمهيدية في مناطق شرق وجنوب وشمال المدينة.