انهيار البنية التحتية في القطاع يفاقم مأساة الغزيين
تتفاقم أزمة مئات الآلاف من سكان غزة، إثر انهيار البنى التحتية في القطاع، بسبب الحرب المتواصلة منذ 7 أكتوبر الفائت.
ودمّر القصف الإسرائيلي والاجتياح البري لمختلف مناطق القطاع، البنية التحتية بشكل شبه كامل في غزة، وأخرج المؤسسات الخدماتية والإغاثية عن الخدمة، وأدى إلى تصريف مياه الصرف الصحي دون معالجة واختلاطها بمياه البحر والمياه الجوفية، وكذلك انتشار الأمراض المعدية والأوبئة.
وسجلت وزارة الصحة في غزة إصابة 400 ألف من سكان القطاع بتلك الأمراض، فيما لا توجد إحصائية رسمية تحصر أضرار البنى التحتية بسبب استمرار الحرب.
دمار كامل
وأكد الناطق باسم بلدية غزة، حسني مهنا، أن "الحرب الإسرائيلية دمرت البنية التحتية بمدينة غزة بشكل كامل"، مشيرًا أن كافة شبكات المياه والصرف الصحي والخدمات البيئية باتت خارج الخدمة بسبب الاستهداف الإسرائيلي.
وأوضح، في حديث لـ"إرم نيوز"، أنه "ومنذ بداية الحرب تعمّد الجيش الإسرائيلي استهداف المراكز الخدماتية الرئيسة في المدينة من أجل تهجير السكان وإجبارهم على النزوح إلى خارج غزة، وهو الأمر الذي تسبب بدمار كبير".
وأضاف مهنا أن "بلدية غزة لم يبقَ لديها أي مرفق خدماتي قيد العمل، كما أن الاجتياح الإسرائيلي وتدمير الشوارع بالجرافات والدبابات أدى لانهيار كامل بالبنية التحتية"، لافتًا إلى أن هدف ذلك منع السكان من العودة لمنازلهم.
وأشار إلى أن "بلدية غزة اضطُرت مثلها مثل باقي بلديات القطاع خلال الحرب لضخ مياه الصرف الصحي دون معالجة نحو البحر والخزان الجوفي، وذلك بسبب عدم توافر الوقود والإمكانيات اللازمة لتشغيل محطات المعالجة".
ومضى مهنا، قائلًا: "كما أننا اضطُررنا إلى وقف الخدمات البيئية الأساسية، والاكتفاء بالعمل في إطار خطط الطوارئ وبحسب الإمكانيات المتاحة"، لافتًا إلى أن ذلك ستكون له تداعيات بيئية وصحية كارثية على القطاع والمنطقة.
وأكد الحاجة "لسنوات طويلة، ومئات الملايين من الدولارات من أجل إعادة تأهيل البنية التحتية في غزة"، مشددًا على أن تدمير تلك البنية يهدد أرواح جميع السكان، خاصة أن ذلك العامل الأبرز في انتشار الأمراض والأوبئة.
كارثة كبرى
من ناحيته، قال منسق الإعلام في بلدية رفح جنوب القطاع، محمد الداهودي، إن "منظومة البنى التحتية في مختلف مناطق قطاع غزة خرجت عن الخدمة بفعل القصف الإسرائيلي العنيف والمكثف على القطاع، الأمر الذي ينذر بكارثة كبرى.
وأوضح لـ"إرم نيوز"، أن "البنى التحتية التي لم تُقصف خرجت عن الخدمة في ظل عدم توافر الإمكانيات والمعدات اللازمة من أجل استمرار عملها"، مشيرًا إلى أن بلدية رفح منذ أشهر ليس لديها القدرة على خدمة المواطنين.
وأضاف الداهودي أنه "نظرًا للأعداد الكبيرة من النازحين، فإن البعض استعان بالحفر الامتصاصية كدبيل للصرف الصحي، وهي الحفر التي ستتسبب بكارثة كبرى بالخزان الجوفي على المديين المتوسط والبعيد"، مؤكدًا أن هناك مئات من تلك الحفر تم إنشاؤها بمراكز الإيواء.
وأكد أنه "على الرغم من عدم وجود دمار كبير بمدينة رفح؛ إلا أن البنية التحتية المتهالكة لها أصيبت بأضرار بالغة، خاصة في ظل عدم قدرتها على التعامل مع الكم الهائل من النازحين والذي يفوق عددهم المليون و300 ألف نسمة".
وأشار "الداهودي" إلى أن "بلديات القطاع خاطبت الجهات الدولية ذات العلاقة ووضعتها في صورة الوضع، وطالبت بضرورة وجود تحرك عاجل من أجل إعادة إنشاء البنى التحتية وتعبيد الطرق"، مرجحًا أن يكلف ذلك مليارات الدولارات.