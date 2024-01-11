انهيار البنية التحتية في القطاع يفاقم مأساة الغزيين

تتفاقم أزمة مئات الآلاف من سكان غزة، إثر انهيار البنى التحتية في القطاع، بسبب الحرب المتواصلة منذ 7 أكتوبر الفائت.

ودمّر القصف الإسرائيلي والاجتياح البري لمختلف مناطق القطاع، البنية التحتية بشكل شبه كامل في غزة، وأخرج المؤسسات الخدماتية والإغاثية عن الخدمة، وأدى إلى تصريف مياه الصرف الصحي دون معالجة واختلاطها بمياه البحر والمياه الجوفية، وكذلك انتشار الأمراض المعدية والأوبئة.

وسجلت وزارة الصحة في غزة إصابة 400 ألف من سكان القطاع بتلك الأمراض، فيما لا توجد إحصائية رسمية تحصر أضرار البنى التحتية بسبب استمرار الحرب.

دمار كامل

وأكد الناطق باسم بلدية غزة، حسني مهنا، أن "الحرب الإسرائيلية دمرت البنية التحتية بمدينة غزة بشكل كامل"، مشيرًا أن كافة شبكات المياه والصرف الصحي والخدمات البيئية باتت خارج الخدمة بسبب الاستهداف الإسرائيلي.

وأوضح، في حديث لـ"إرم نيوز"، أنه "ومنذ بداية الحرب تعمّد الجيش الإسرائيلي استهداف المراكز الخدماتية الرئيسة في المدينة من أجل تهجير السكان وإجبارهم على النزوح إلى خارج غزة، وهو الأمر الذي تسبب بدمار كبير".

وأضاف مهنا أن "بلدية غزة لم يبقَ لديها أي مرفق خدماتي قيد العمل، كما أن الاجتياح الإسرائيلي وتدمير الشوارع بالجرافات والدبابات أدى لانهيار كامل بالبنية التحتية"، لافتًا إلى أن هدف ذلك منع السكان من العودة لمنازلهم.