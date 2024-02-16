انقطاع الكهرباء في مجمع ناصر الطبي يودي بحياة 4 أشخاص
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، وفاة 4 مرضى في العناية المركزة في مجمع ناصر الطبي، إثر انقطاع الكهرباء وتوقف الأوكسجين.
وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أعلن عبر حسابه على منصة "إكس"، أن قوات الجيش تنفذ عملية في المجمع الواقع في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، قائلاً إنه يُشتبه بوجود جثث لرهائن كانت حركة حماس تحتجزهم في المرفق الطبي.
وقالت وزارة الصحة في بيان، إن المولدات الكهربائية في المجمع الطبي الأكبر في خان يونس توقفت، مشيرة إلى أن مجمع ناصر الطبي "أصبح تحت السيطرة الكاملة للقوات الإسرائيلية، ونحمّلها المسؤولية عن حياة المرضى والطواقم الطبية هناك".
وناشدت المؤسسات الأممية سرعة التدخل لإنقاذ المرضى والطواقم في مجمع ناصر الطبي "قبل فوات الأوان".