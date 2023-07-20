أردوغان يهدي رئيس دولة الإمارات سيارة كهربائية تركية الصنع
أهدى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، سيارة من نوع " توغ " الكهربائية التركية.
وبحسب وكالة "وام"، فقد شكلت الهدية تعبيراً عن اعتزاز الرئيس التركي بالعلاقات المتينة التي تجمع البلدين، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الدولة.
وأعرب رئيس دولة الإمارات عن شكره وتقديره للرئيس رجب طيب أردوغان، "لهذه اللفتة الكريمة متمنياً لتركيا الصديقة وشعبها مزيداً من التقدم والنماء والازدهار"، وفق "وام".
وقاد الشيخ محمد بن زايد، يرافقه الرئيس رجب طيب أردوغان، السيارة واستمع إلى شرح حول مواصفاتها.