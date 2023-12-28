أمريكا تفرج عن الحزمة الأخيرة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا

أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء الإفراج عن 250 مليون دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، هي الحزمة الأخيرة المتاحة لها في وقت يتعين على الكونغرس اتخاذ القرار بشأن مواصلة دعم أوكرانيا ضد الهجوم الروسي.

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في بيان إن "من الضروري أن يتحرك الكونغرس في أسرع وقت ممكن لتعزيز مصالح أمننا القومي من خلال مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها".

وكان البيت الأبيض، قال الأربعاء، إن "الولايات المتحدة تعتزم تقديم مساعدة أخرى بقيمة 20 مليون دولار لأوكرانيا لمواجهة الغزو الروسي" الذي بدأ، في فبراير (شباط) من العام الماضي.

وعبَّرت أوكرانيا عن خوفها، مرارًا، من خسارة الحرب أمام روسيا في حال تراجع الدعم الغربي.

ورفض مجلس الشيوخ الأمريكي، مطلع الشهر الجاري، طلبًا قدمه البيت الأبيض لإقرار حزمة مساعدات طارئة بقيمة 106 مليارات دولار، تستفيد منه، في الدرجة الأولى، أوكرانيا وإسرائيل.