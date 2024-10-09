الاجتماعات مستمرة.. تفاصيل حول لقاء فتح وحماس في القاهرة

بحث اجتماع حركتي حماس وفتح الفلسطينيتين بالقاهرة، الأربعاء، "ترتيبات فلسطينية تتعلق بالتطورات الراهنة"، على أن يستأنف مجددًا الخميس.

جاء ذلك وفق ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية عن مصادر لم تُسمها.

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وأفادت المصادر ذاتها، بـ"انتهاء اليوم الأول من اجتماعات فتح وحماس بالقاهرة على أن تستأنف غدًا".

وأشارت إلى أن "الاجتماعات ركزت على التطورات السياسية والميدانية بالمناطق الفلسطينية وتوحيد الصف الفلسطيني وناقشت عددًا من الترتيبات المتعلقة بالتطورات الراهنة"، دون تفاصيل أكثر.

وفي وقت سابق الأربعاء، بدأ اجتماع حركتي فتح وحماس بالقاهرة "لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني في ظل الأوضاع الراهنة"، وفق ما نقلته القناة عن مصادر مصرية.

وأضافت المصادر، أن "الاجتماع يأتي لبحث آلية عمل اللجنة المعنية بإدارة المعابر وملفات الصحة والإغاثة والإيواء والتنمية الاجتماعية والتعليم"، دون تفاصيل أكثر.

وفي يوليو/ تموز الماضي، وقّع ممثلو 14 فصيلًا فلسطينيًا على رأسها فتح وحماس على "إعلان بكين" بشأن "إنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الفلسطينية" بعد جلسات حوار جرت بين 21 و 23 من ذات الشهر، تلبية لدعوة من الصين.