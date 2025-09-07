اشتباكات بين الأمن السوري ومسلحين هاجموا مخفراً في ريف دمشق

تسببت مناوشات نتجت عن محاولة بعض الأشخاص، ليل السبت، اقتحام مقر للأمن السوري في بلدة "يلدا" بريف دمشق في إصابة 8 أشخاص.

وأفادت مصادر محلية، في تصريح لـ "إرم نيوز"، بوقوع اشتباكات محدودة بين عناصر الأمن في مفرزة "يلدا" وأشخاص حاولوا الاعتداء على المقر.

وذكرت المصادر أن قوات الأمن استخدمت الرصاص الحي لتفريق محتجين تجمعوا أمام المقر لإخراج بعض الموقوفين، بالقوة، على خلفية اشتباك حصل داخل البلدة.

وأكدت المصادر أنه نتيجة إصابة بعض الأشخاص، تطور الأمر لاشتباك مسلح بين الجانبين، ما دفع عناصر المفرزة لاستقدام تعزيزات إلى المنطقة.

وتدخل وجهاء البلدة من أجل تهدئة الوضع، بحسب المصادر، لكن أجواء التوتر ما زالت سائدة في المنطقة، حيث يصر المحتجون على إطلاق سراح عدة شبان تم توقيفهم في المفرزة بعد شجار بينهم تطور إلى اعتداءات بالسكاكين.

أخبار ذات علاقة خلايا نائمة وأسلحة مخزّنة.. عملية أمنية واسعة تحبط مخططا لتفجير ريف دمشق

وبحسب المصادر، فإن استخدام قوات الأمن للرصاص الحي، وإيقاعهم 8 جرحى، حالة بعضهم خطيرة، أشاع جواً من الغضب بين أبناء المنطقة التي تشتهر بتنوعها السكاني وانتشار السلاح بين الأهالي.

وقالت حسابات إخبارية إن قوات الأمن ألقت القبض على الأشخاص الذين هاجموا مفرزة "يلدا"، فيما تشهد البلدة انتشاراً أمنياً مكثفاً، تدعمه تعزيزات قدمت من العاصمة دمشق.





